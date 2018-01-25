AKP- MHP ittifakında yeni arayış: Gözlerini oraya diktiler!

AKP ve MHP’nin ittifak komisyonu, yerel seçimler için de yöntem geliştiriyor. Her yerde avantajlı olmak için belediyeler ‘şekillendirilecek’.

Selda Güneysu/ Cumhuriyet- AKP ve MHP’nin adını ‘Milli Mutabakat Komisyonu’ olarak belirlediği ve seçime yönelik ittifak modellerinin görüşüldüğü komisyonda, masada ‘yerel seçimlerde ittifak modellerinin’ yatırılacağı da konuşuluyor.

AKP kanadının başlangıçta ‘sıcak bakmadığı’ yerel seçimlerde ittifak konusunun, “MHP’nin önerisi üzerine masaya geleceği” dillendirilirken, AKP de ‘Bütünşehir Yasası’ üzerinde çalışmalar yürütüyor. MHP’nin, mevcut durumda, 3 büyükşehir, 5 il, 79 ilçe ve 47 belde olmak üzere toplam 134 belediyesi bulunuyor. AKP’nin yürüttüğü çalışmaya göre de 30 büyükşehirin dışında kalan 51 ilin de ‘bütünşehir’ kapsamına alınması gündemde.

‘Bütünşehir’ taktiği

Düzenlemeye göre, 51 ildeki tüm belde belediyelerinin ya kapatılması ya da en yakın ilçe ile birleştirilmesi gündeme gelebilecek. Ayrıca, düzenleme, 81 ilin tamamında il belediyesinin sınırının, il mülki sınırını kapsar hale getirilmesini de kapsıyor. Böylece büyükşehirlerdeki gibi il belediye başkanlarının da mülki sınırların tamamından sorumlu olması ve yetkilerinin de buna genişlemesi öngörülüyor. Bu düzenlemeyle birlikte de kırsalda yer alan seçmenin de il belediye seçimlerinde oy kullanmasının önü açılıyor.

Kırsal faktörü

Yerelde ittifak ile ilgili sistemin nasıl işleyeceği de tartışılıyor. Bu sistemin ‘yerel seçimlerde sahada ittifaka’ daha yakın olduğu ileri sürülürken, önerinin altını ise “her iki partinin mevcut belediye başkanlıklarını korumasının oluşturduğu” ifade ediliyor. Söz konusu formüle göre, “AKP ve MHP, mevcut durumda hangi belediyelere sahipse, o il veya ilçede yine o partinin adayına destek verilmesi gündeme gelebilecek.”

Bununla birlikte, AKP ve MHP’nin sahip olmadığı belediyelerde de “o ilde hangi partinin adayının destekleneceğine her iki parti yönetiminin karar vermesi” üzerinde çalışmalar yürütülebilecek. Bunda belirleyici rolü ise ‘kırsaldaki oylar’ üstlenecek. Kırsalda, hangi partinin oyu daha yüksekse, o partinin adayı desteklenebilecekken, ittifakta da o partinin adayının desteklenmesi için çalışmalar yürütülecek. Büyükşehir dışındaki illerde de bu işbirliği ‘bütünşehir sistemi’ getirilerek, hayata geçirilecek. 30 büyükşehirin dışında kalan 51 ilin büyükşehir haline getirilmesiyle, bu illerde de büyükşehirlerdeki gibi AKP’nin güçlü olduğu kırsallardaki seçmenin il belediye başkanı seçimi için oy kullanması sağlanacak. Bu durumda, kırsalda AKP ve MHP’nin güçlü olduğu CHP’li belediye başkanlıklarının bulunduğu ilerde de belediye başkanlıklarını, AKP veya MHP kazanabilecek. Bu formülün de ilk kez sahada test edilebileceği sistemin 2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan ‘yerel seçimler’ olduğu ifade ediliyor.

Seçim ittifakla, propaganda ayrı

Bununla birlikte hem olası yerel seçimlerdeki ittifak durumunda, hem de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde de her partinin aynı Anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi kendi amblem ve parti bayraklarıyla sahada seçim çalışmasını yürüteceği belirtiliyor. ‘İttifakta’, her iki partinin birlikte bir miting yapmasının “her partinin kendi tüzel kimliği korunarak, uygulanacak bir seçim ittifakı modeline aykırı olacağı” ifade ediliyor