AKP-MHP İttifak Komsiyonu'ndan ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin birlikte hareket etmesinin önünü açmasını sağlayacak olan 'İttifak Komisyonu' Meclis'te toplandı.

AK Parti ve MHP'nin 3 Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etmesini sağlayacak yasal düzenlemenin önünü açmak amacıyla kurulan 'ittifak komisyonu' ilk toplantısını TBMM Genel Sekreterliği Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.

Komisyon toplantısına AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal ile Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop; MHP'den Afyon milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı ve İstanbul milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMA

Toplantının ardından AKP'li Mustafa Şentop "MHP ile beraber AK Parti olarak, Cumhuriyet tarihinin en önemli reformlarından birini gerçekleştirdik. Birlikte duruşu somutlaştırmış olduk. Hükümet değişikliği sistemini biz anayasal düzlemde gerçekleştirdik. Bu konuda gerek partimizde gerek MHP'de yürütülen çalışmalar vardı, bu komisyonda konuşulacak. İkinci toplantı önümüzdeki salı günü olacak" dedi.

"UYUM YASALARI DA GÖRÜŞÜLECEK"

MHP'li Mustafa Kalaycı ise şunları söyledi: "Bugün milli mutabakat komisyonunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Komisyonumuzun adı Milli Mutabakat Komisyonu. Komisyonumuz uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon. Seçim ittifakı konusunda da zaten genel anlamda bir mutabakat var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin tercihidir, kararıdır. Milli mutamakat da milletimizin iradesidir, milletimizin kararıdır. Komisyon çalışmalarımızın ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum."