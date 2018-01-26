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26.01.2018 22:00

AKP-MHP ittifak komisyonu üçüncü kez toplandı

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AKP-MHP ittifak komisyonu üçüncü kez toplandı
AKP ve MHP ittifak komisyonu bugün bir kez daha bir araya geldi. Komisyon üçüncü defa toplanmış oldu.

AKP ve MHP arasına bugün gerçekleşen ittifak toplantısına AKP'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den de Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen üçüncü toplantı, yaklaşık 2.5 saat sürdü.

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