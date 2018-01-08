AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

ERDEM GÜL - CUMHURİYET - Partilerin kongre süreçlerinin, cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin tartışmaların, uyum yasası çalışmalarının hız kazanması, 2018’e erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde alınacak sonuçlara ilişkin hesaplarla girilmesine neden oldu. Muhalefete göre referandumdaki oranlar değişiyor, evet bloku geriliyor, hayır blokunun artışı sürüyor.

Ankara kulislerine göre tüm belirtiler 2019’un beklenmeyeceği, 2018 içinde erken seçime gidileceğine işaret ediyor. “Seçimler zamanında yapılacak” açıklamalarına karşın belediye başkanlarına yönelik operasyonlar ve devam eden kongre süreçleri, AKP’nin aklındaki erken seçim seçeneği olarak görülüyor. Taşeronlara kadro, asgari ücret ve farklı toplumsal-sosyal kesimlere yönelik çalışmalar da AKP’nin erken seçimi düşündüğünün göstergesi sayılıyor. AKP’nin yerel seçimlerde daha düşük oy alması da cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini öne alacağının bir başka dayanak noktasını oluşturuyor.

Hayır bloku hareketli

Erken seçime yönelik bu beklentiler, muhalefet partilerini hareketlendirdi. CHP, 3 Şubat’taki kurultayı için kongre süreçlerini tamamlarken, HDP, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın görevi bırakma kararı sonrası yeni yapılanmasına yoğunlaştı. Meral Akşener ise yeni kurduğu İyi Parti’yi, 15 Temmuz’da yapılacağını öngördüğü bir erken seçimin dışında kalmamak için hızla örgütleme ve tanıtma süreci yürütüyor. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise referandumda hayır blokunda birlikte hareket ettikleri partilere yönelik ziyaretler yapıyor.

Umut veren gelişme

Yüzde 10 barajının düşürülmeyeceğinin kesinleşmesinin ardından MHP ile AKP arasında bir ittifak formülü bulunacağı beklentileri güçlendi. Buna karşın muhalefette ise referandumdaki hayır buluşmasını bozmadan seçime doğru daha da güçlendirme arayışları hızlandı. Bu gelişme, seçimde alınacak sonuçlara ilişkin anket ve analiz hesaplarını da ilgi çekici hale getirdi. Anketler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler, muhalefete uzun süreden sonra umut veriyor. Muhalefete göre referandumdaki oranlar hayır lehine büyüyor. Muhalefetin elinde iki rakam bulunuyor. Birincisine göre hayır oranları yüzde 55- 45 düzeyinde öne geçti. İkinci rakama göre ise hayır yüzde 43 evet ise yüzde 47 oranında ölçüldü.

Daha da düşecek

Muhalefetin masasındaki bu bilgiler, AKP’nin yüzde 38-40, MHP’nin de yüzde 5-7 bandında olduğunu gösteren anketlere dayanıyor. Referandumda AKP ile MHP’nin oy toplamlarının yüzde 60’larda olmasına karşın, evet oylarının yüzde 51’de kalması da muhalefet açısından umut verici bulunuyor. Süreç içinde AKPMHP oy toplamının daha da düşüş göstereceği, resmi bir ittifak durumunda her iki partiden daha fazla seçmen firesi yaşanacağı analizleri yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Seçimde hedefimiz yüzde 50+1 değil yüzde 60” sözleri de bu değerlendirmelerin bir sonucu olarak görülüyor.