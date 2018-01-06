  • BIST 116.638
  • Altın 158,478
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
06.01.2018 17:55

AKP kongresinde Abdullah Gül pankartı

»
AKP kongresinde Abdullah Gül pankartı
Başbakan'ın Nevşehir'de konuşmasında ise salonda Abdullah Gül'e mesaj dikkat çekti.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Nevşehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin komşularına yönelen tüm oyunları bozacağını söyledi. Yıldırım, "Önüne gelen ülkelere ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki; Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında hakkın sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Ülkemize komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım, ana muhalefetteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Bol keseden atmakla' suçlayarak, "Üfle babam üfle. Yalanın da bir endazesi (ölçü) var kardeşim. Bak Nevşehir atasözünde ne deniyor; Nevşehir'in kızına gümüş takılmaz, erkeğine hava atılmaz, şekil yapılmaz" diye konuştu.

Başbakan'ın Nevşehir'de konuşmasında ise salonda Abdullah Gül'e mesaj dikkat çekti. Salonda KHK çıkışıyla birlikte AKP'nin politikalarına yönelik eleştiriler getiren 11. Cumhurbaşkanı Gül'e yönelik şu pankart asılıydı: "Siyasete sonsuza kadar saygımız var. İhanete asla tahammülümüz yok."

Olağan kongreye tek liste ile giren Mustafa Davut Yanar, il başkanı seçildi.

akp-1(4).jpg

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanın uçağında havada panik! Dumanlar yükseldi...06 Ocak 2018 Cumartesi 13:57
  • CHP Ankara İl Kongresi'nden kareler06 Ocak 2018 Cumartesi 13:41
  • Çavuşoğlu'ndan vekillere brifing06 Ocak 2018 Cumartesi 12:27
  • İYİ Parti'nin Bodrum yönetim kurulu belirlendi06 Ocak 2018 Cumartesi 12:22
  • 'Polisten gençlere uzun saç dayağı' iddiası Meclis gündeminde06 Ocak 2018 Cumartesi 12:17
  • Kılıçdaroğlu birinci hedeflerini açıkladı06 Ocak 2018 Cumartesi 12:00
  • "Abdullah’a baskı yapın, öne çıksın' demiş midir?"06 Ocak 2018 Cumartesi 10:45
  • Kılıçdaroğlu şehit babasıyla görüştü06 Ocak 2018 Cumartesi 10:45
  • Yürekleri yakan olayla ilgili Başbakan Yıldırım'dan talimat06 Ocak 2018 Cumartesi 10:40
  • Neden CHP'li belediyelere operasyon yapıldığını tek tek anlattı06 Ocak 2018 Cumartesi 09:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti