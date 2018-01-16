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16.01.2018 16:20

AKP ile MHP görüşmesi ne zaman? Belli oldu

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AKP ile MHP görüşmesi ne zaman? Belli oldu
MHP ile ittifak görüşmelerini yürütecek AK Parti heyetine başkanlık edecek TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, MHP ile görüşmenin bu hafta gerçekleşebileceğini bildirdi.

MHP ile ittifak görüşmelerini yürütecek AK Parti heyetine  başkanlık edecek TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili  Mustafa Şentop, Meclis'teki AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin  sorularını yanıtladı.

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 AK Parti'nin MHP ile yapacağı ittifak görüşmelerini yürütecek komisyon üyeleri olarak yarın bir toplantı gerçekleştireceklerini açıklayan Şentop,  "Cumhurbaşkanımız bize direktifler verecektir. Çünkü iki lider görüştü, bize bir  yol haritası vermeleri lazım." dedi.   Şentop, bu hafta MHP ile bir görüşme olabileceğini tahmin ettiğini  belirterek, "Perşembe, cuma... Bakarsınız bugün görüşülür, çarşamba da olabilir.  Bizim kendi heyetimiz dün toplandık, görüştük. Henüz bir takvim yok, bizim tek  başımıza karar vereceğimiz bir şey değil" ifadesini kullandı.

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