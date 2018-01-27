AKP ile MHP arasında yerel ‘ittifak’ sıkıntısı

AKP, MHP’li olan Adana, Mersin ve Manisa’da kendi şansını yüksek görüyor. Bu nedenle ittifak masasında ‘her parti kendi adayıyla girsin’ görüşü konuşuluyor.

SELDA GÜNEYSU - CUMHURİYET - AKP ve MHP’nin adını ‘Milli Mutabakat Komisyonu’ olarak belirlediği ve seçime yönelik ittifak modellerinin görüşüldüğü komisyonda, ‘yerelde sahada ittifak’ için iki parti arasında 3 il ile ilgili sıkıntı yaşanıyor.

2014 yerel seçimlerinde MHP’nin kazandığı Adana, Mersin ve Manisa’da, AKP kendi adaylarının kazanma ihtimalini de yüksek görüyor. Bu nedenle bu ve benzeri illerde ‘ittifak’ yerine ‘her partinin kendi adayını desteklemesi seçeneği üzerinde tartışıldığı’ belirtiliyor.

AKP ve MHP’li üyelerin yer aldığı ‘İttifak Komisyonu’, dün yeniden Beştepe’deki Meclis’e bağlı Ala Restoran’da toplandı. Toplantıda, yerel seçimler öncesi, Seçim Yasası’nda yerel seçimleri düzenleyen maddelerin anayasa değişikliğinin ardından yeniden düzenlendiği ifade edilirken, ‘yerelde sahada ittifak’ konusunu da komisyonun masaya yatıracağı belirtiliyor. ‘Yerelde sahada ittifak’ sisteminin temelinde “her iki partinin mevcut belediye başkanlıklarını korumasının oluşturduğu” dile getirilirken, hangi ilde hangi parti daha fazla oya sahipse, o ilde o parti adayının desteklenmesi de gündemde. Ancak edinilen bilgiye göre, 2014’te yapılan yerel seçimlerde AKP’nin az farkla kaçırdığı, MHP’nin kazandığı üç büyük ilde, Adana, Mersin ve Manisa’da, AKP’nin kendi adayının şansını da yüksek gördüğü konuşuluyor.

AKP ile MHP arasında yerel seçimlerde olası ittifakta, AKP ile MHP’nin az oy farkıyla birbirini takip ettiği illerde, “her partinin kendi adayını desteklemesi”, kalan illerde ise “hangi partinin oy oranı daha fazla ise o partinin adayının desteklenmesi” formülünün olabileceği de tartışılıyor. Burada, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediyelerde nasıl bir yol izleneceğinin de tartışıldığı belirtiliyor. Buna göre, AKP ve MHP, DBP’li belediyelerin ağırlıkta olduğu illerde de yine “ittifaka gitmek yerine her partinin kendi adayını desteklemesi üzerinde çalışılabileceği” konuşuluyor.