  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
24.12.2017 01:30

AKP İl Yöneticisinden tepki çeken paylaşım!

»
AKP İl Yöneticisinden tepki çeken paylaşım!
AKP İl Yöneticisi, BM'nin Kudüs kararına "Osmanlı'nın 90 yıllık reklam arası bitti" dedi.

Manisa'da AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Oyit'in Birleşmiş Milletler'in aldığı Kudüs kararının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı "600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı'nın, 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır" paylaşımı tepki topladı. CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, "FETÖ'den sonra, şimdi AKP kadrolarına maalesef Cumhuriyet ve halk düşmanları yerleşmiştir" diyerek tepki gösterirken, AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, bu sözleri kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Özdağ, "90 yıllık reklam arasını kabul etmek mümkün değildir, reklam arası da yoktur. Cumhuriyet de Osmanlı da bizimdir" dedi.

zig.jpg

Manisa'da, AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Oyit'in, Türkiye Cumhuriyeti'ni reklam arası olarak niteleyen paylaşımı CHP ve AKP'nin tepkisini çekti. Birleşmiş Milletler'in Kudüs kararının ardından 'Ziya Başkan' isimli sosyal medya hesabından, "600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı'nın, 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır" paylaşımını yapan Oyit, tepkilerin ardından kısa sürede paylaşımı kaldırdı.

akps.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akşener'den flaş iddia: Cumhurbaşkanlığı seçimi...23 Aralık 2017 Cumartesi 17:02
  • Özgür Özel'le Bekir Bozdağ arasında İsrail polemiği23 Aralık 2017 Cumartesi 16:56
  • Kılıçdaroğlu, CHP il örgütünün yeni binasını açtı23 Aralık 2017 Cumartesi 16:47
  • Kılıçdaroğlu'ndan CHP Başiskele'ye ziyaret23 Aralık 2017 Cumartesi 16:25
  • Kılıçdaroğlu'ndan Kocaeli Ticaret Odası'na ziyaret23 Aralık 2017 Cumartesi 16:11
  • Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Geçti o günler, hedefimiz artık...23 Aralık 2017 Cumartesi 16:04
  • Erdoğan gelmeden Şırnak'a bu pankartı astılar23 Aralık 2017 Cumartesi 15:53
  • Kılıçdaroğlu'ndan işçi direnişine destek23 Aralık 2017 Cumartesi 14:13
  • Erdoğan: Baharda kaldırıyoruz23 Aralık 2017 Cumartesi 13:24
  • Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana çok konuşulacak yanıt23 Aralık 2017 Cumartesi 12:14
    • FOTO GALERİ
    • Rihanna gizlemeyi çalıştı ama...
    • Kilo veremiyorsanız dikkat!
    • Gazeteciler, tutuklu gazeteciler için yürüdü
    VİDEO GALERİ
    • Meral Akşener’den Erdoğan’a sert mesaj!
    • Tunceli'de kente inen domuzu köpekler kovaladı
    • Kazdağları beyaza büründü!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti