AKP İl Yöneticisinden tepki çeken paylaşım!

AKP İl Yöneticisi, BM'nin Kudüs kararına "Osmanlı'nın 90 yıllık reklam arası bitti" dedi.

Manisa'da AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Oyit'in Birleşmiş Milletler'in aldığı Kudüs kararının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı "600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı'nın, 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır" paylaşımı tepki topladı. CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, "FETÖ'den sonra, şimdi AKP kadrolarına maalesef Cumhuriyet ve halk düşmanları yerleşmiştir" diyerek tepki gösterirken, AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, bu sözleri kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Özdağ, "90 yıllık reklam arasını kabul etmek mümkün değildir, reklam arası da yoktur. Cumhuriyet de Osmanlı da bizimdir" dedi.

Manisa'da, AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Oyit'in, Türkiye Cumhuriyeti'ni reklam arası olarak niteleyen paylaşımı CHP ve AKP'nin tepkisini çekti. Birleşmiş Milletler'in Kudüs kararının ardından 'Ziya Başkan' isimli sosyal medya hesabından, "600 yıllık yedi düvele hükmeden Osmanlı'nın, 90 yıllık reklam arası bitmiştir. Zafer inananlarındır" paylaşımını yapan Oyit, tepkilerin ardından kısa sürede paylaşımı kaldırdı.