AKP iktidarında alevilerin yaşadıklarını anlatan liseliye tehdit

Fransa'nın Moselle bölgesindeki bir okulda düzenlenen münazara yarışmasında AKP iktidarında "Alevilerin güvende hissetmediğini" söyleyen lise öğrencisi sosyal medyada tehdit alıyor.

Fransa'nın doğusundaki Famek bölgesinde yaşayan Helene Yıldız adlı lise son sınıf öğrencisi Moselle bölgesinde düzenlenen Münazara Yarışması'na katıldı. Yarışmada Türkiye'de yaşayan Alevi toplumunun sorunlarını anlatan Helene Yıldız sosyal medyada tehdit mesajları alıyor.

Euronews'in aktardığına göre yaklaşık 3 bin kişinin izlediği yarışmada sahneye çıkan Helene Yıldız, sözlerine "Size kendi insanımızı anlatacağım. Türkiye'de 10 ile 15 milyon arasında olan Aleviler. Sünnilerin çoğunlukta olduğu bir ülkede kendi değerlerini ve kültürlerini yaşatmaya çalışan Aleviler." diyerek başladı.

Her öğrencinin kendisine dokunan toplumsal bir acıyı anlattığı yarışmada, kendisi de Alevi bir ailenin kızı olan Helene Yıldız, Türkiye'de Alevilerin sorunlarını anlatmayı tercih etti.

Konuşmasında "AKP iktidarında Alevilerin güvende hissetmediğini" belirten Helene Yıldız yarışmada birinci olamadı ancak başarılı öğrencilere verilen vatandaşlık ödülüne layık görüldü.

Helene Yıldız'ın yaptığı konuşmaya ilişkin videonun internette yayımlanmasından sonra sosyal medyada Yıldız'a hakaret içerikli tepkiler gösteren çok say kullanıcı oldu. 'Fetöcü' olmakla suçlanan Yıldız tehdit mesajları da aldı.

Konuyla ilgili France3 kanalına konuşan uluslararası ilişkiler uzmanı Dorothee Schmid Türkiye bağlantılı tartışmaların yaşandığı Almanya, Belçika ve Hollanda'da şiddet olaylarına şahit olduklarını belirterek, benzer çatışma ortamlarının Fransa'ya taşınmaması konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.