CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Kemal Demirkırkan, yaptığı basın açıklamasında "100 yıllık ulu Çınar CHP’den bahsederken dikkatli olun. Dikkatin ötesinde saygılı olun. İnanın AKP de diğer sağ partiler gibi tarihteki yerini alacaktır" dedi.

Şemdinli’de yine hain terör saldırısına kurban verdiğimiz şehitlerimiz var. Acımız büyük. İçimiz kan ağılıyor. 2 günde 4 vatan evladımızı şehir verdik. Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam, Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu ve Jandarma Er İdris Gülek şehit oldular. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, ulusumuza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin olmadığı bir ülkeyi hep birlikte, dayanışma içerisinde kuracağımıza inanıyor ve terörü ve teröre destek olanları bir kere daha lanetleniyorum.

Ülkemizin en önemli gündemi 695 ve 696 sayılı KHK’lar. Açıklanan yeni KHK’ler incelendiğinde,İdarenin Yargıtay ve Danıtaş’a üye atadığı nerede örülmüş. İktidarın çetelere mafyalara yasal görevler verdiği nerde görülmüş.

20 Temmuz darbesinden bu yana 17 ay geçti.Türkiye,17 aydan beriadeta darbe bildirisi olan OHAL KHK’larıyla yönetiliyor.İktidar 17 ayda Türkiye’yi KHK’ye boğdu. 369 yasada, toplam 1125 maddede düzenleme yapıldı. 30 KHK’nin sadece 5’i, anayasanın öngördüğü şekilde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp yasalaştı. Geri kalan 25 KHK ısrarla Meclis gündemine getirilmiyor. 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen, tepesine bombaların yağdığı Türkiye Büyük Millet Meclisini işlevsiz hale getirdiler, Türkiye Büyük Millet Meclisini etkisizleştirdiler. Şimdi OHAL KHK’larıyla Meclisi fiilen yok etme noktasına geldiler.

Artık Türkiye OHAL KHK’larıyla, yani adeta 20 Temmuzda yapılansivil darbenin sıkıyönetim bildirileriyle yönetiliyor. Meclis denetimi yok, muhalefete hesap vermek yok. O zaman Meclise ne gerek var. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin değilmiydi? EvetFETÖ ile mücadeleye devam. Sonuna kadar varız. Ama öyle gözüküyor ki, korkarım siz de FETÖ’ye bulaşmışsınız.

Bakın, bu kanun hükmünde kararnamelerin en çok tartışılan 696 sayılı Kararnamenin 21.maddesi. Yani bir cezasızlık hükmü içeren madde. 121. maddediyor ki, “resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakmaksızın veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile, bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında ceza verilmez” diyor. Yani diyor ki, resmi sıfatı olsa da, olmasa da devletin herhangi bir görevlisi olmadan sokaktan geçen kişi ben terörle mücadele ediyorum diye üzerine vazife alıp suç işlerse buna ceza vermeyeceksin diyor. Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir.

Şehit Murat Tekin. Hava Harp Okulu Öğrencisi idi.arp Okulu Öğrecisiydi15 Temmuz gecesi darbeciler kadar suçlu ve en az onlar kadar namussuz alçaklar tarafından linç edildi. Halbuki darbecilerden kaçıp halkına sığınmıştı. Şimdi O’nu şehit edenler yargılanamayacak.

Bu KHK ile Yargıtay’a 100, Danıştay’a 16 üye atanmıştır. Bu atamalar Anayasa’ya aykırıdır. YSK üyelerinin Yargıtay ve Danıştay üyeleri tarafından seçildiğini göz önüne alırsak önümüzdeki seçimlere de hile karıştıracak bir ekip hazırlanmaktadır. Geçmişte FETÖ’nün adli yargının üst kademelerini nasıl ele geçirdiğini düşündüğümüzde, aynı menzile gittiğinizi düşündüğümüzde, kullandığınız yöntemleri düşündüğümüzde içimiz kararıyor.

Sağ olsun sayın Yurdunuseven bizi takip etmeye devam ediyor. Önceki haftaki köşe yazımı da takip etmiş. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür diyerek vatandaşlarımızın yakın dönem hafızalarını tazelemiştim. Evet 12 Eylül öncesi kuyruklar vardı. Bunun nedeni neydi biliyor musunuz? Siz bugün Yunanistan tarafından işgal edilen adalarımıza gıkınızı çıkartamazken, rahmetli Ecevit’in Kıbrıs adasını Rumların elinden aldığı için Amerika’nın Türkiye’ye Haşhaş yasağı koymasını kaale bile almadığı için vardı. Ne pahasına olursa olsun emperyalizmle mücadele edeceğiz dediği için vardı. Siz O dönemlerde 6. Filoyu çiçeklerle karşılarken, gemilerini kıble yapıp namaz kılarken, devrimci gençlerin Amerikan askerini denize dökmesi nedeniyle vardı, o kuyruklar. Siz bugün FETÖ elebaşını bütün baskılara rağmen almazken rahmetli Ecevit’in terörist başını ülke ülke kovalayıp, sonunda da elleri kelepçeli bir şekilde getirtebilmişti.AKP yöneticilerine bir tavsiyem var. Biliyorum deniz bitti proje üretemiyorlar, ancak hiç olmazsa emperyalizme en büyük darbeyi vuran ve hasta adamı yeniden ayağa kaldıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkeyi 2. Dünya savaşına sokmayan, çok partili hayata geçerek demokrasimizin ilerlemesi için en önemli adımı atan ve dün ölüm yıldönümünde saygı sevgi ve rahmetle andığımız İsmet İnönü, Kıbrıs Fatihi rahmetli Bülent Ecevit hakkında konuşmayı, onlara iftira atmayı bırakın.

Sayın Yurdunuseven Genel Başkanlarının kullandığı ayrıştırıcı dili kullanmakta ısrar ediyor. “Ana Hıyanet Partisi” ne demek? Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Hıyanet’in Türk dil kurumu sözlüğündeki karşılığı ihanet eden demek. Siyasi parti kime ihanet eder, vatana millete öylemi. Yazık. Çok yazık. Siyaset uzlaşma sanatıdır. Gelin üretimlerimiz üzerinden oy isteyelim, gelin demogoji yapmadan, vatandaşın dini duygularıyla oynamadan oy isteyelim. İnanın size çok daha ağır kelimelerle hakaret edebilirim. Cumhuriyeti kuran kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP’nin kökleri Kuvayi Milliye’ye dayanmaktadır. Cumhuriyet ilan edilmeden önce kurulmuş bir partiden söz ediyoruz. Emperyalistleri dize getirmiş, ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmış, sizin yerli otomobil yapalım diye dolandığınız 2017 den neredeyse 80 yıl önce uçak yapan, hatta satan, otomobil üretip adını “Devrim” koyan, milli seferberlikle sizin o sata sata bitiremediğiniz kamu kuruluşlarını, şeker fabrikalarını, makine fabrikalarını yapan, madenleri açan, yolları, demiryollarını yapan, tarımı sonuna kadar destekleyen, kalkınma hamlesini gerçekleştirirken aynı zamanda çağdaşlaşma yolunda çok önemli adımlar atan, eğitimi, kültürü, sosyal kurumları da unutmayan, bütün bunların yanında Osmanlı’nın tüm borçlarını da ödeyenCHP’den bahsediyoruz. tek başına iktidardayken demokrasisin gereğini yerine getirerek çok partili hayata geçişi sağlayan 100 yıllık ulu Çınar CHP’den bahsederken dikkatli olun. Dikkatin ötesinde saygılı olun. İnanın AKP de diğer sağ partiler gibi tarihteki yerini alacaktır. Ancak Atatürk’ün iki büyük eserinden biri saydığı Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. CHP demokrasinin gereği olarak bazen iktidarda, bazen muhalefette olacak ancak Cumhuriyetin geleceğini için gereğini bundan önce yaptığı gibi bundan sonra da yapacaktır. CHP Cumhuriyetçidir, Milliyetçidir, Halkçıdır, Devletçidir, Laiktir ve Devrimcidir. CHP kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Herkes konuşmalarına dikkat etsin.

Bu açıklamamız 2017 yılının son basın açıklamasıydı. Bu yıl içinde en az 52 haftadan beri siz basın mensuplarıyla her Çarşamba basın açıklamalarımızda buluştuk. Sizlere teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın, ekonomik sıkıntılar çekmeden, eşiyle, çocuklarıyla özgürce yaşadıkları bir Türkiye dileklerimle 2018 yılının tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum.