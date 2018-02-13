AKM müdüründen ‘Mimarlar Odası' için emniyete talimat

“Emniyet teşkilatımız orada, gereğini yapsın”

Diken'in haberine göre AKM’de yıkım başladığına ilişkin haberlerin ardından binada incelemelerde bulunmak isteyen Mimarlar Odası’ndan Eyüp Muhcu, Mücella Yapıcı ve avukat Can Atalay için emniyete talimat veren AKM müdürü Cahit Koca “Emniyet teşkilatımız orada, gereğini yapsın” dedi.

AKM’de yıkımın başladığına ilişkin haberlerin ardından Mimarlar Odası temsilcileri dün AKM binası önünde bir araya geldi.

Görüşme esnasında çok sayıda polis de AKM önüne gelerek kurum temsilcilerine eşlik etti.

Oda temsilcilerinin bizzat kendisiyle görüşme talebini kabul etmeyen AKM Müdürü Cahit Koca, bir toplantısı olduğunu belirterek temsilcilerle özel güvenlik görevlisi telsizi üzerinden görüştü.

‘Emniyet gereğini yapsın’

Muhcu “Açılmış bir davanın tarafıyız. AKM sürecinin müdahiliyiz. Bu nedenle buradayız. Yıkım süreci hükümsüzdür. Bizzat görüşmek ve yapıyla ilgili incelemelerde bulunmak istiyoruz” dedi.

Koca ise telsiz üzerinden 34 yıllık kamu görevlisi olduğunu kaydederek “Biraz daha usturuplu konuşalım. Ankara’yla bakanlıkla görüşerek bu sıkıntıyı çözebilirsiniz” dedi ve ardından da özel güvenlik görevlisine “Gerekli açıklama yapılmıştır. Emniyet teşkilatımız orada, gerekeni yapsın” diye emir verdi.

‘Bu katliamı işlemeyin’

AKM önünde basın açıklaması yapan Muhcu, yıkım sürecini yerinde gözlemlemek istediklerini belirterek devamında şunları söyledi: “Ortada sorun yokken kolluk kuvvetlerine emir vererek bizi uzaklaştırmak istedi. Biz kımız? Biz bu şehrin yaşayanlarıyız. Halkız. Ortada onaylanmış bir restorasyon projesi vardır. Restorasyon projesi ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylanmış ve desteklenmiştir. Ruhsat verilmiştir. Yetkililere düşen görev onayla kültür projesine göre AKM’nin restorasyonunu tamamlamaktır. Bunun dışındaki her türlü girişim suçtur. Bu kültür katliamını işlememelerini diliyoruz. Yıkılması söz konusu olan herhangi bir betonarme bina değil. İstanbul’un belleğidir.”

‘Yargıyı göreve çağırıyoruz’

“AKM’nin onarımı için 2 kere yapı izni verilmiş ve inşaat başlamıştır. Ancak otoritenin ‘En sonunda gene yıkacağız ve yeni bir şey yapacağız’ kararı üzerine alelacele Kültür Varlıkları Kurulu tarafından çok hukuksuz bir şekilde AKM’nin tescili kaldırılmıştır” diyen Mücella Yapıcı ise, kararın hukuka aykırı olduğunu ve yargıya götürüldüğünü aktardı.

Yapıcı şöyle devam etti: “Derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmesi için mahkemeye tekrar beyanda bulunduk. Suçun daha fazla genişletilmemesi için bir an önce yargının da göreve çağrılması gerekiyor ve yargı süreci bitmeden buraya tek bir kazma vurulamaz.”

AKM tartışması

Yaklaşık 10 yıldır herhangi bir etkinlik düzenlenmeyen AKM binasının yıkılarak aynı alana opera binası yapılacağı belirtilirken içerisinde bulunanlarla binanın dev bir AVM’ye benzemesi dikkat çekiyor.

Bazı kesimlerse, 1969’da açılan AKM’nin tarihi bir yapı olduğunu savunarak binada güçlendirme çalışması yapılmasını, yıkılmadan korunmasını istiyor.

Yeni AKM’nin gelecek yılın ilk çeyreğine yetiştirilmesi planlanıyor.