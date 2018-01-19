Akit yazarından skandal 'ped reklamları' çıkışı

Yeni Akit yazarı Ahmet Maranki, bugünkü yazısında Payitaht, Diriliş gibi dizilerin aralarında ped ve gazlı içecek reklamlarının gösterilmesine tepki göstererek bu reklamların 'ahlaki çöküntüye' sebep olduğunu söyledi.

Maranki, bu reklamları yayınlayanların 'kellelerinin alınması gerektiğini' savundu. Bunun haricinde TRT'yi hedef gösteren Maranki, TRT'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a -tabiri caizse- şikayet etti.

İşte Ahmet Maranki'nin "Cumhurbaşkanına açık mektup" yazısının ilgili kısmı:

TRT İçindeki Yapılaşmalar Yok Edilmeli!

Devlet televizyonu TRT’de yapılaşmalar için kesin tedbir alınmalı, bunlar yok edilmelidir. Payitaht, Diriliş gibi “milli ruh”un dirilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetimizin örtülü destekleriyle yayımlanan dizilerin arasına yerleştirilmiş olan haçlı Siyonist ittifakı besleyen ve beslediğini deklare eden asitli gazlı içecekler, ahlaki çöküntülere sebep olan orkid gibi kadın iç çamaşırı reklamlarına, Müslüman bir kadının gece dahi giymeyeceği kıyafetle ekranlara çıkılmasına göz yumanların mutlaka kellesi alınmalı.

TRT’nin içinde hâlâ ihanet mi var?!

Bu bir ihanettir. Bu bir planlı çalışmanın ürünü, bir algı operasyonu ve bir gri propagandadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir devlet kanalı yoktur. Buna uzaktan bakanlar hakkında soruşturma açılmalıdır. Halkın talebi bu doğrultudadır…

Bu necip milletin sayın cumhurbaşkanımızdan taleplerinden birisi de budur. Halkımız bu planlı ve amacı belli çalışmalarının mutlaka önlenmesini beklenmektedir.