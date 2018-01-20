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21.01.2018 03:15

Akit yazarı Dilipak: Esrar serbest bırakılsın

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Akit yazarı Dilipak: Esrar serbest bırakılsın
Akit yazarı Abdurrahman Dilipak "Esrar kullanıcılarının çevresine karşı kriminal riski daha düşük olup, bütün zararı, daha çok kendisinedir." dedi.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugün yayınlanan 'Hint keneviri, ya da yeşil hazine' başlıklı yazısında hint kenevirinin yasal olması gerektiğini savunarak "TBMM’deki, iktidardaki kardeşlerimiz, narkotikçi kardeşlerimizin bu konuyu bu çerçevede yeniden düşünmesi gerekir" dedi.

Dilipak'ın sosyal medyada çok konuşulan yazısında esrarın biyolojik bağımlılığından çok psikolojik bağımlılığı olduğunu belirtti ve yararlarını şöyle sıraladı:

Bu arada; esrarın biyolojik bağımlılıktan daha çok psikolojik bir bağımlılık yaptığını, bağımlılıktan kurtulmak konusunda, diğer eroin ve sentetik uyuşturuculara göre daha kolay olduğunu da hatırlatalım. Esrar kullanıcılarının çevresine karşı kriminal riski daha düşük olup, bütün zararı, daha çok kendisinedir.

Peki, bu Hint keneviri nedir? Bakın Hint keneviri, şeker hastalığının tedavisi için ilaçtır aynı zamanda. Göz tansiyonu, artrit, romatizma, kalp, epilepsi, astım, mide, uyku bozukluğu, psikolojik rahatsızlıklar, omurga rahatsızlıkları, şeker, kanser gibi 250 kadar hastalıkta Hint kenevirinin etken maddesi THC kullanılıyor. Kemoterapinin yan etkilerinden kurtulmak için de kenevir bir imkân sunuyor.

'KONUYU YENİDEN DEĞERLENDİRİN'

Bu maddenin yasak olmasının arkasında ilaç firmalarından oluşan bir yasak lobisi olduğunu belirten Dilipak, "TBMM'deki, İKTİDAR'daki kardeşlerimiz, NARKOTİK'çi kardeşlerimizin bu konuyu bu çerçevede yeniden düşünmesi gerekir" ifadesini kullandı.

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