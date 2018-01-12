Akın'dan zeytin üreticisini sevindirecek teklif

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın hükümetin Tunus’tan zeytinyağı ithal edeceklerini söylemelerine tepki gösterdi. Akın yerli üreticiyi desteklemek yerine hükümetin ithalat yoluna gitmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Zeytinciliğe desteğiyle bilinen milletvekili Akın, zeytin üreticisine devlet tarafından destek verilmesi için bir kanun teklifi verdi. Akın’ın açıklamaları ve kanun teklifi şu şekilde;

“Zeytinde en bereketli yılın yaşandığı yıl gündemimizde ihracatı arttırarak, zeytinyağında katma değer üretip dünyada Türk zeytinyağı algısı yaratmak olması gerekirken iktidar Tunus’tan zeytinyağı ithal edileceğini söyledi. Bu ülkede zeytin üreticisi yok mu? Sizin üreticimizle derdiniz nedir? Tunus’tan zeytinyağı ithalatı kabul edilemez!

AKP hükümeti sayesinde yurtdışı gezilerini çarşı pazar alışverişine döndü. Koskoca ülkenin dış politikası domates, buğday, kırmızı et, zeytinyağı sarmalına takıldı kaldı. Biz zeytinyağına sarı altın derken maşallah iktidar 2017 yılını ithalatın altın yılına çevirdi. İktidar paralarını vergi cennetlerinde kaçırırken, diğer ülkelerde ürünlerini ithalat cennetine dönen ülkemize satar oldu. Buradan sormak istiyorum biz başka ülkelerden bir şeyler alıp duruyoruz da, niye karşı taraftaki ülkelerin bizden bir şey aldığı yok? Neyin karşılığında bu alımlar yapılıyor? Bunun hesabını milletimize vermek zorundasınız!”

Akın’ın zeytin üreticilerinin desteklemesi için verdiği kanun teklifi şu şekilde;

GENEL GEREKÇE

Anayasanın 45. Maddesine “Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır” şeklindedir.

TÜİK’in 2016 yılı verilerine göre; meyve veren 147. 430 bin, meyve vermeyen 26.355 bin ağaç bulunmaktadır. Üretim miktarı 1.730.000 ton olmuş, bundan 430.000 tonu sofralık, 1.300.000 tonu yağlık üretilmiştir.

Avrupalı zeytinyağı üreticisine kilogramda 1.32 euro destek verilmektedir yani Türk Lirası ile neredeyse 6 TL’dir. Türk zeytin ve zeytinyağına verilen destek Avrupa ülkelerindeki oranlara göre oldukça düşüktür. Zeytinyağında bugün 80 kuruş destek verilirken sofralık zeytin üreticisine destek verilmemektedir.

Ülkemizde zeytin üretiminin girdi maliyetleri oldukça yüksektir, gübre, tarım ilaçları, mazot fiyatları göz önünde bulundurulursa eğer çıktı maliyetini karşılamamaktadır. Bu kanun teklifi, bütün bu olumsuz gelişmeler karşısında zeytin üreticisinin de devlet tarafından desteklenmesi, Dünya ve Avrupa Birliği zeytin üreticileri ile rekabet edebilir bir güce erişmesi, zeytin üreticisinin girdi maliyetlerindeki kontrol edilemez artışlar karşısında korunması için hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu kanun teklifi, bütün bu olumsuz gelişmeler karşısında zeytin üreticisinin de devlet tarafından desteklenmesi, Dünya ve Avrupa Birliği zeytin üreticileri ile rekabet edebilir bir güce erişmesi, zeytin üreticisinin girdi maliyetlerindeki kontrol edilemez artışlar karşısında korunması sağlanacaktır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir

MADDE 3- Yürütme maddesidir

5488 SAYILI TARIM KANUNU’NUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir:

“h) Zeytin fark ödemesi desteği: Zeytin üreticilerine, üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate alınarak fark ödemesi desteği verilir. Zeytin üreticisinin gelir kayıplarını önlemek üzere her yıl ödeme miktarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Fark ödemesinden yararlanacak zeytin üreticilerinden üretim faaliyeti ve ürünlerin satışına ilişkin belgeler istenebilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.