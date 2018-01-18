Akın'dan renk körlerini sevindirecek kanun teklifi

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın Diskromatopsi (Renk Körlüğü) olan vatandaşlarımızın Emniyet Teşkilatı’nda ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışabilmeleri için kanun teklifi verdi.

Akın binlerce Diskromatopsi olan vatandaşımız vatanına hizmet etmek istiyor. Avrupa’nın birçok yerinde engel olmaktan çıkan Diskromatopsi(Renk Körlüğü) ülkemizde de engel olmaktan çıkmalıdır” dedi. Akın’ın kanun teklifi şu şekilde;

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde Diskromatopsi (Renk Körlüğü) olan vatandaşlarımız, Emniyet Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, Grafiker, İtfaiye, Elektrik ve Elektronik, Tekstil, Göz Doktoru, Pilot, Denizci vb. birçok meslek gruplarında renk körlüğünden dolayı hizmet verememektedir. Milyonlarca vatandaşımız bu mesleklerden birinde hizmet vermek, Emniyet Müdürlüğünde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak bu vatana hizmet etmek için bu engelin kalkmasını beklemektedir.

Renk körlüğü birçok ülkede çalışma alanında engel teşkil etmediği için sorun olmaktan çıkarılmıştır. Renk körlüğü ehliyet, silah ruhsatı, silah taşıma ve kullanmanın olduğu meslek gruplarında engel teşkil etmediği için kaldırılmıştır. Özel Güvenlik görevlileri için renk körlüğü engel teşkil etmediği için kaldırılmıştır. Emniyet Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlarda da renk körlüğü sorun teşkil etmediği için kaldırılması pek çok vatandaşımızın bu mesleklerde iş gücüne katılmasını sağlayacaktır.

Bu kanun değişikliği ile anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olan bu durum giderilerek, renk körü olan vatandaşlarımız için yeni istihdam alanları açılmış olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu kanun değişikliği ile anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olan bu durum giderilerek, renk körü olan vatandaşlarımız için yeni istihdam alanları açılmış olacaktır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir

MADDE 3- Yürütme maddesidi

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU VE TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan “sağlık şartları” ibaresinden sonra gelmek üzere “diskromatopsi dışında istihdam edilmesine engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmayanların işe alınmasına engel oluşturmamak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 20 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “diğer hususlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “diskromatopsi dışında eğitime ve göreve kabule engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmayanların eğitime ve göreve alınmasına engel oluşturmamak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “diğer hususlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “diskromatopsi dışında eğitime ve göreve kabule engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmayanların eğitime ve göreve alınmasına engel oluşturmamak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.