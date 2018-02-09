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09.02.2018 15:40

Akın: Türk ve Türkiye demekten rahatsız oluyorlar

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Akın: Türk ve Türkiye demekten rahatsız oluyorlar
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM Genel Kurul’da Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliği’nin isimlerinden “Türk” ve “Türkiye” kelimelerinin çıkarılması hakkında konuşma yaptı.

Akın’ın konuşması şu şekilde; 

"Türk" "yerli" ve "millî" diyerek iktidar tabelalarından "T.C." ibarelerini silen bir iktidarla karşı karşıyayız biliyorsunuz. En sonunda Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı dedi ki: "Türk" ve "Türkiye" kavramlarını odalardan ve bazı kurumlardan çıkaracağız." Şimdi, benim anlayamadığım şu: Demin milletvekilimiz burada izah etti, oradaki hekimlerimizin verdiği mücadeleler ortada, barolarımızın verdiği mücadeleler ortada, Türk ve Türkiye adını siyasi tercihlere bağlayarak siyasallaştırmak ülkeye çok büyük zarar verir diye düşünüyoruz. Bizler de bu duruma karşı çıkmaya ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Barolar ve meslek örgütleri Türkiye'dir diyoruz.

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