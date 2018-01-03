  • BIST 116.650
  • Altın 159,001
  • Dolar 3,7591
  • Euro 4,5186
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
03.01.2018 16:00

Akın: KİT'lere üvey evlat muamelesi yapılamaz

»
Akın: KİT'lere üvey evlat muamelesi yapılamaz
CHP Balıkesir Milletvekili, Ahmet Akın KİT’lerde çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi için kanun teklifi verdi.

KİT’lere üvey evlat muamelesi yapıldığını söyleyen AKIN, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin düzenleme dışında bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Akın’ın kanun teklifi şu şekilde;

Kamu iktisadi teşebbüsü ise genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yolu ile ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşlarını temsil etmektedir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri kamu maliyesi içinde önemli bir yer tutan ve kendine has bazı temel özellikleri olan bir kamu faaliyeti türüdür.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) olarak ikiye ayrılmaktadır.  Farklı iki amaç için kurulan bu kurumların ortak yönü, ekonomik faaliyette bulunarak kamu hizmeti veya sosyal hizmet görmek olduğundan, bunlar kamu maliyesi inceleme alanı içinde mütalaa edilmektedirler. Bu kuruluşlar milli ekonomide ve sosyal hayat içinde gelir dağılımının bölgesel, sektörel, fonksiyonel ve kişisel bakımlarda iyileştirilmesi amacına öncelik vermekte; kar ve rekabet amacını geri planda tutmaktadırlar.

Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili yapılan düzenlemede Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan işçiler düzenleme dışında tutulmuştur.  Çalışma Bakanlığının 2012 tarihli raporuna göre, kamuda taşeron işçi çalıştırma bakımından KİT’ler, belediyelerden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Kamudaki taşeron işçilerin yüzde 14’ü KİT’lerde çalışmaktadır. Birçok KİT’te kadrolu işçiden daha çok taşeron işçi çalışmaktadır. Örneğin şeker fabrikalarında kadrolu işçi sayısı 5 bin 178, geçici işçi sayısı 2 bin 754, taşeron işçi sayısı ise 10 binin üzerindedir.
Seçim bölgem olan Balıkesir Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nde de taşeron olarak çalışan ve kadro bekleyen yüzlerce işçimiz bulunmaktadır.

Yapılan düzenlemeyle taşeron işçiler arasında ayrım söz konusu olmaktadır. İşçiler arasında yapılan eşitsiz düzenleme yeni sorunlar oluşturacaktır. Bu kanun teklifi ile ortaya çıkan mağduriyet giderilmiş olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu kanun değişikliği ile taşeron işçilerle ilgili yapılan düzenlemede kapsam dışı bırakılan KİT’te çalışan taşeron işçilerde kadroya alabilecektir. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir
MADDE 3- Yürütme maddesidir

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23. Maddesinde yer alan “döner sermayeli kuruluşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kamu İktisadi Teşebbüsleri” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Bolu Beyi kaybetti, Köroğlu'nun torunları kazandı'03 Ocak 2018 Çarşamba 14:29
  • Soylu'dan polislere skandal talimat: Ayağını kırın, suçu bana atın03 Ocak 2018 Çarşamba 14:22
  • HDP'li vekile Erdoğan'a hakaret davasında hapis cezası03 Ocak 2018 Çarşamba 14:14
  • 'Sen kimsin?' sorusuna sosyal medyayı sallayan yanıt03 Ocak 2018 Çarşamba 14:13
  • Cihaner'den ByLock Araştırma Önergesi03 Ocak 2018 Çarşamba 13:54
  • Hamzaçebi: İtfaiyecilerin mağduriyetleri giderilsin03 Ocak 2018 Çarşamba 13:37
  • CHP'den asgari ücret için önerge03 Ocak 2018 Çarşamba 13:29
  • AKP'de deprem! Atanalı 2 ay olmuştu, görevden alındı03 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
  • "Bundan böyle istismar edilen her çocuğunun vebali Diyanet’in boynunadır"03 Ocak 2018 Çarşamba 13:25
  • Meral Akşener’in konvoyundan korkutan haber03 Ocak 2018 Çarşamba 13:25
    • FOTO GALERİ
    • Ünlü şarkıcı kıyafetiyle sınırları zorladı
    • Meral Akşener’e Giresun'da davul - zurnalı karşılama
    • Her yere fotoğrafını yapıştırıyorlar
    VİDEO GALERİ
    • Eski AKP'li vekilden Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia!
    • İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
    • CNN Türk'ten tepki toplayan zam yorumu: Küçük tatlı zamlar...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti