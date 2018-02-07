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07.02.2018 14:25

Akın: Elektrik şirketleri sefa sürüyor

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Akın: Elektrik şirketleri sefa sürüyor
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM Genel Kurul’da Balıkesir‘in İvrindi ilçesinin Gebeçınar ve Balıkesir’in Bigadiç ilçesinin Çekirdekli köyünün elektrik sorununu Meclis'e taşıdı.

Akın’ın konuşması şu şekilde;

21'inci yüzyılın Türkiye'sinde Balıkesir'in İvrindi Gebeçınar köyünün ve yine Balıkesir'in Bigadiç Çekirdekli köyünün yarısında elektrik var yarısında da yok. Gelişmiş ülkeler Mars'ta koloniler kurmayı hedeflerken, bizim köylerimiz AKP'nin karanlığına teslim edilmiş durumda. Vatandaşlarımız mumla, ilkel yöntemlerle aydınlanmaya çalışıyor. Yani, vatandaş cefa çekerken, elektrik şirketleri de bunun sefasını sürüyor. Bir kamu hizmeti olan elektrik dağıtımını özel şirketlere gördüren AKP Hükûmetinin özelleştirme politikaları çökmüştür. Bu özelleştirmeler etkinlikten ve verimlilikten uzaktır, vatandaşı mağdur ederek özel sektöre teslim etmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Daha köylerinde elektriği olmayan bir ülke, inovasyonda, teknolojide ilerleme asla kaydedemez. Hükûmeti, şirketlerin sermayesine sermaye katmaya hizmet etmek yerine vatandaşın en temel ihtiyacını karşılamaya davet ediyorum.
 

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