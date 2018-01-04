Akın: Diyanet İşleri Başkanı çocuklarımız için tehdittir!

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Diyanet'in web sayfasında çocuk evlilikleri ile ilgili açıklamasına sert tepki göstererek, "Diyanet İşleri Başkanı Türkiye için, İslam dini için, çocuklarımız için tehdittir" dedi.

CHP'li Akın'ın açıklamaları şöyle;

Cumhuriyet’in ilanından 1 yıl sonra laiklik ilkesi doğrultusunda halkımızı dini yönden aydınlatmak amacıyla kurulan Diyanet İşleri bugün amacının dışına çıkmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş amacı halkı dini açıdan aydınlatmak, aydın din adamları yetiştirerek halkın inançlarını koruma altına alarak dinini özgür bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Yani kurulurken milleti din istismarından kurtarmak için kurulmuştur. Bugün Diyanet İşleri toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran, infial yaratan fetvalar veren, iktidarın amaçlarına hizmet eden bir kurum haline gelmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlı tarafından “bulûğ çağına girmiş olanların da dinen nikâhlanabileceğini, buluğ çağının ise kızlarda 9 erkeklerde 12 olduğu, kızların 9 yaşında gebe kalabileceği, erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabilecekleri” belirtilmiştir.

Diyanet’in bu açıklaması Anayasa’ya, Medeni Kanuna ve de vicdanlara sığmayacak bir açıklamadır. 4+4+4 eğitim sistemiyle önünü açtıkları çocuk yaştaki evlilikleri, pedofiliyi, çocuk istismarını daha da arttıracaktır.

Laik, sosyal bir hukuk devletinde çocuklarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayamayan bu karanlık zihniyete çocuklarımızı teslim etmeyeceğiz.

Dini kullanarak bir siyasi partinin arka bahçesine gelmiş bir kurumun çocuklarımızı ve de dinimizi istismar etmesi kabul edilemez. Anayasaya, kuruluş ilkelerine değil de makam araçlarına ve iktidara bağlı bir kurum inanç özgürlüğü ve çocuklarımız için tehdit olmaya başlamıştır.

Laik bir devletin kurumu olduğunu unutan Diyanet İşleri Başkanı derhal görevden alınmalıdır. Yolsuzluklara, hırsızlıklara, çocuk istismarlarına ses etmeyen bir Diyanet İşleri Başkanı Türkiye için, İslam dini için, çocuklarımız için tehdittir.

