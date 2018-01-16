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16.01.2018 16:20

Akın Azerbaycan'da CHP'yi temsil edecek

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Akın Azerbaycan'da CHP'yi temsil edecek
CHP Balıkesir Milletvekili, Dışişleri Komisyon Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın,  Azerbaycan’a üst düzey diplomatik görüşmeler yapmak üzere görevlendirildi.

AKP, MHP ve CHP’den oluşan TBMM Dışişleri Komisyon heyetinde CHP’yi Ahmet Akın temsil edecek. 

16-17-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek ziyarete ilişkin detaylar da paylaşıldı. TBMM Dışişleri Komisyon heyetini Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Milli Meclis Başkanı Sayın Oktay Asadov’un ve Dışişleri Bakanı Sayın Elmar Memmedyarov’un kabul edeceği bildirildi. Heyet ayrıca Enerji Bakanlığı, Milli Meclis Uluslararası İlişkiler ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi ve Milli Meclis Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası İlişkiler Çalışma Grubu Üyeleri ile temaslar gerçekleştirecek.
 

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