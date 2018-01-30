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31.01.2018 01:35
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Akıllı telefonla çekilen Soderbergh filminden fragman geldi

Akıllı telefonla çekilen Soderbergh filminden fragman geldi
Senaryosu James Greer ve Jonathan Bernstein tarafından yazılan, yönetmen Steven Soderbergh’in tamamını akıllı telefonla çektiği psikolojik gerilim filmi “Unsane”den fragman yayınlandı.

Önümüzdeki aylarda vizyona girecek filmin başrolünde Claire Foy’u izleyeceğiz. Filmde, peşindeki onu takip eden kişiden kaçmaya çalışırken kendini bir akıl hastanesinde bulan ve en büyük korkusuyla karşı karşıya gelen bir kadının hikayesine tanık olacağız.

Unsane‘in ABD  vizyon tarihi 23 Mart. Türkiye’deki vizyon tarihi ise henüz bilinmiyor.Akıllı telefonla çekilen Steven Soderbergh filmi ‘Unsane’den fragman geldi yazısı ilk önce Rotka üzerinde ortaya çıktı.

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