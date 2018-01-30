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30.01.2018 21:30

Akılalmaz doğum! 6 buçuk kilo bebeği ilaç bile almadan evde doğurdu

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Akılalmaz doğum! 6 buçuk kilo bebeği ilaç bile almadan evde doğurdu
Rusya'da evde kendi kendine doğum yapan ismi açıklanmayan kadının bebeği 6 buçuk kilo ağırlığında. Uzmanların aşırı kilolu yorumu yaptığı bebeğin kulakları da duymuyor.

Rusya'da 42 yaşındaki bir kadın neredeyse 6 buçuk kilo ağırlığında bir bebek doğurdu. Sıradışı doğumda ilginç olan şey ise annenin bebeğini evde doğurmuş olmasıydı. 

Metro.co.uk'de yer alan habere göre; evde doğum yapan kadının ilaç bile almadan kendi kendine doğum yaptığını açıklayan aile yakınları, anne ve kız bebek hakkında detay vermeyi reddetti. 

Sağlık ekipleri, bebeğin aşırı kilolu olduğunu ve bunun patolojik olarak değerlendirildiğini söyledi. 

Ayrıca duyma problemi yaşayan bebeğin ilerde de birtakım sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre; Avrupa'da bir bebeğin ortalama kilosu 3,765 kilo. 

Guiness Rekorlar Kitabı'na göre; dünyadaki en ağır bebek ise İtalya'nın Aversa şehrinde Eylül 1955'te doğan 10,2 kiloluk bebekti.

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