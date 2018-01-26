Akgün: EMITT, Türkiye ve Büyükçekmece için çok önemli

Dünya turizm sektörünün lideri EMITT Turizm Fuarı’na ev sahipliği yapan Büyükçekmece, 85 ülkenin katıldığı fuarda tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

Bu yıl 22’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 25-28 Ocak tarihleri arasında Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Dünyanın en büyük fuarları arasında

Turizm profesyonelleriyle, tatil tüketicilerini buluşturan dünyanın 5 büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) bu yıl kapılarını 22'nci kez açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla açılışı yapılan EMITT Turizm Fuarı'na yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çok sayıda katılımcıyı ağırlıyor.

EMITT’e bu yıl 85 ülke katıldı

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren, kültür ve turizm merkezlerinin tanıtıldığı 'EMITT Turizm Fuarı'nda, 10 salonda 85 ülkeden bin 65 katılımcı yer alıyor. Büyükçekmece Belediyesi’nin, EMITT fuarı 2 nolu salonda açtığı standa yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi bu yılda büyük oldu. Büyükçekmece Belediyesi, fuar süresince uluslararası platformda tanıtım içerikli çeşitli etkinlikler düzenlemenin yanısıra yerli ve yabancı konuklarını de en iyi şekilde ağırladı.

“Ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli bir fuar”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yerli ve yabancı katılımcılarla sık sık bir araya gelerek, turizm ve yerel yönetimler konularında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Akgün, Büyükçekmece’de yapımı devam eden ve planlanan turizme yönelik projeler hakkında da katılımcılara bilgi verdi. Başkan Akgün, EMITT’in, Türkiye, İstanbul ve Büyükçekmece’nin tanıtımı açısından oldukça önemli bir fuar olduğuna vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı:

Ayrıca ülkemizin dört bir bölgesinden katılan belediyelerimizin bir çatı altında buluşmasını da önemsiyorum. Hem turizm, hem de yerel yönetimler açısından güncel gelişmeleri görmek ve üzerinde tartışmak açısından oldukça verimli bir fuar. Yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi Büyükçekmece Belediyesi standında ağırlayarak, projelerimizi ve yürütmekte olduğumuz çalışmalarımızı kendilerine anlatma fırsatını da elde ettik. 22 yıldır başarıyla sürdürülen fuar ülkemizin tanıtımı adına çok önemli bir organizasyon. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve TÜYAP yönetimi olmak üzere emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.