Akgün’den öğretmenlere sosyal tesis müjdesi

Büyükçekmece Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatılan Büyükçekmece Öğretmenevi’nin yerine Mimaroba’da modern bir sosyal tesis yapacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Mimaroba Mahallesi’nde öğretmenlere özel içinde spor tesislerinin de bulunduğu bir sosyal tesis yapılacağını belirterek; “Öğretmenlerimize bu tesiste sunulacak olan hizmet hak ettikleri gibi yüksek kalitede olacak” ifadesini kullandı.

Öğretmenevi kapatıldı ve tahliye edildi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 1994 yılında Büyükçekmece’de görev yapan öğretmenlerin talebi üzerine mevcut öğretmeni evi binasının yaptıklarını ve 1996 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildiğini açıklayarak, “Bizim öğretmenler evi olarak yaptığımız ve milli eğitim bakanlığına tahsis ettiğimiz bina Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatılarak ve tahliye edildi. Bizleri ve geleceğimiz olan nesilleri yarınlara taşıyacak olan öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimize özel, okul dışındaki zamanlarını daha iyi geçirebilmeleri için bir tesise ihtiyaç duydukları konusunda samimiyiz” dedi.

“Öğretmenlerimize hak ettikleri hizmeti sunacağız”

Kordonboyu’ndaki Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin Ramazan ayı öncesinde hizmete gireceğini belirten Başkan Akgün, “Aynı anda bin 500 kişiyi ağırlayabileceğimiz bir tesis yapıyoruz. Öğretmenlerimizin oradan istifade edebilmeleri için özel bir çalışmamız olacak. Ayrıca Etüt Proje Merkezi’miz öğretmenlerimiz için sempatik, 2 katlı, yanında spor aktivitelerinin de yapılabileceği bir proje üretiyor. Yapacağımız tesisi öğretmenler lokali gibi bir isim altında belediye olarak biz işleteceğiz. Burayı bir öğretmen evi olarak yapıp milli eğitime devredemeyiz. Çünkü artık milli eğitim öğretmen evi yapmıyor. Mimaroba Mahallesi’nde 2 katlı bir proje olacak. Tesiste öğretmenlerimize sunulacak olan hizmet eski öğretmen evinde sunulan imkandan en az 3 yıldız daha nitelikli olacaktır. Öğretmenlerimize hak ettikleri gibi yüksek kalitede hizmet sunacağız. Benim hiçbir zaman eğitim, okul ve öğretmenler konusunda siyasi düşüncem olamaz. Tek düşüncem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu aydınlık yoldan ve onun izinden yürüyebilecek öğretmenlerimize ve bu yoldan yürüyen nesillerimiz için ne yapabilirim beni sadece bu ilgilendirir” diye konuştu.