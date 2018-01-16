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16.01.2018 12:10

Akgün: İlkan Karaman ile daha da güçlendik

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Akgün: İlkan Karaman ile daha da güçlendik
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, İlkan Karaman’ı transfer etti.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul BBSK‘yla yollarını ayırma kararı alan İlkan Karaman‘ın yeni takımı Demir İnşaat Büyükçekmece oldu.

“Gücümüze güç kattık”

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı Dr. Hasan Akgün,  Deniz Kılıç’ın sakatlanmasının talihsiz ve üzücü bir olay olduğunu belirterek; “Öncelikle başarılı oyuncumuz Deniz Kılıç’a acil şifalar dilerim. FIBA Europe Cup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Büyükçekmecemizi başarıyla temsil eden Demir İnşaat Büyükçekmece, yeni transfer İlkan Karaman ile gücüne güç kattı. Karaman’a hoş geldin diyor, takımız ve kendisi için hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

Başarılarla dolu bir kariyere sahip

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol ikinci yarı hazırlıklarına yeni bir transferle başladı. Demir İnşaat Büyükçekmece’nin Tahincioğlu Süper Ligi 15. haftasında deplasmanda oynadığı Beşiktaş Sompo Japan ile oynadığı maçta sakatlanan Deniz Kılıç sezonu kapatmıştı. Bunun üzerine yerli bir oyuncu arayışına giren Demir İnşaat Büyükçekmece, basketbol liginin deneyimli isimlerinden İlkan Karaman’ı renklerine bağladı. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Spor takımında görev alan İlkan daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Karşıyaka ve Tofaş gibi önemli takımlarda oynamıştı. 2.06 metre boyundaki Karaman, 2012 yılında NBA Draftı'ında Brooklyn Nets tarafından seçilmişti. Milli takımda da görev alan İlkan, 2009 FIBA Avrupa 20 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası ve 2010 FIBA Avrupa 20 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli formayı giydi.

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