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30.01.2018 13:15

Akgün: 2018 hizmette atılım yılı olacak!

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Akgün: 2018 hizmette atılım yılı olacak!
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, hizmet maratonunun 2018 yılında da hız kesmeden devam edeceğini açıklayarak; “Önceki yıllarda olduğu gibi, 2018 yılı da hizmette atılım yılı olacak” dedi.

2018 yılında da Büyükçekmece'ye hizmet için tüm mesaisini sokaklarda geçiren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mahallelerin sorun ve eksiklerini yerinde görerek yapılması gereken hizmetler konusunda teknik ekibine talimat veriyor.

Hizmet maratonu hız kesmeyecek

Büyükçekmece Belediyesi’nin devam eden projeleri ve 2018 yılı içinde yapılması gereken projeleri ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Akgün, Büyükçekmece halkından gelen talep ve önerileri de değerlendiriyor. 2018 yılının da Büyükçekmece için hizmette atılım yılı olacağını açıklayan Başkan Akgün, "Benim makamım sokaklardır, halkımın yanıdır. Teknik ekibimle birlikte yapılacak ve yapılmakta olan hizmetleri yerinde görmek bizi daha doğruyu, daha güzeli yapmaya sevk ediyor. Sokağa çıktığınız zaman şehrinizin genel durumunu görme ve test etme imkanınız oluyor. A’dan Z’ye ne gerektiğini tespit edip bu yılda şehrimiz için önemli yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz Bunun için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 24 mahallemizi sokak sokak gezip, Büyükçekmece ailem için en iyi hizmeti vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. 

Tarık Akan Spor ve Sosyal Tesisleri gün sayıyor

Büyükçekmece Belediyesi’nin Sinanoba Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü Tarık Akan Spor ve Sosyal Tesisleri’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tesisin çok kısa bir süre sonra tamamlanarak hizmete açılacağını belirterek; “Ülkemizin en çok sevilen sanatçılarından biri olan merhum Tarık Akan’ın isminin ölümsüzleştirildiği bu tesisi aynı zamanda da Büyükçekmece ailemize her anlamda modern bir yaşam merkezi olarak hizmet verecektir” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Akgün, yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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