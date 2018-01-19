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19.01.2018 14:15

Akcagöz: Silahlı kamplar iddiası doğru mu*

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Akcagöz: Silahlı kamplar iddiası doğru mu*
CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, iktidara yakın bazı grupların Türkiye’nin çeşitli illerindeki yasadışı kamplarda silahlı eğitim gördükleri iddialarını gündeme taşıdı.

ABC Gazetesi ve TELE 1 Televizyonu’nun, iddia boyutunda kalan açıklamalara kanıt niteliğinde belgeler ortaya koyduğunu söyleyen Tufan Akcagöz, “Silahlı kamplar iddiası, üzerinde durulması gereken bir konu. Yokmuş gibi davranmanın, varsa üstünü kapatmaya uğraşmanın bir faydası yok. İddiaya göre, kamplar sadece Konya ve Tokat’ta yok. Tam 7 ilde silahlı eğitim kamplarının olduğu iddia ediliyor. Çok vahim bir tablo. Bu insanlar ne için silahlanıyorlar ve ne için eğitiliyorlar? İstanbul’daki kampın Kumburgaz’da bulunduğu, haftada bir gün eğitim verildiği söyleniyor. Bu şekilde 400 kişi eğitilmiş. Bu vahim iddialar karşısında şu ana kadar ne yapıldı bilmiyorum. Kim bunlar? Neyin provası hazırlanmak isteniyor? dedi. 

Daha önce de SADAT isminin zikredildiğini belirten Tufan Akcagöz, “SADAT’ın açılımı, Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticaret Şirketi. Şirketin kurucusu, Emekli Tuğgeneral ve Cumhurbaşkanı Danışmanı olmasının ardından şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrılıyor. Çok garip ilişkiler yumağı. Amaç, ‘iç ve dış düşmana karşı askeri taktik ve organizasyon’ hizmeti olarak açıklanıyor. Bunlar asker değil, polis değil. Eğitim alıp, kime karşı silah kullanacaklar? Cumhuriyet Savcıları duruma derhal el koymalı ama konu ortaya atılalı epey olmasına rağmen henüz bu konuda bir hareket görmedik. “ diye konuştu.

 

    
 

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