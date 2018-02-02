Akaryakıtçılardan torbaya itiraz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası küçük LPG dağıtıcılarının stok tutma yükümlülüğünden muaf tutulmasına karşı çıktı. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, "Bu tasarı, yeni haksızlıklara yol açacak" dedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Meclis’e sevk edilen yeni torba yasa tasarısında yer alan sektörle ilgili düzenleme konusunda bir açıklama yaptı. Tasarı ile belirli bir seviyenin altındaki LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf tutulmasının öngörüldüğünü hatırlatan EPGİS Başkanı Aktaş, “EPGİS olarak, küçük LPG dağıtıcılarına söz konusu ayrıcalığı tanıyan 59. maddeye şiddetle karşı çıkıyoruz” ifadesini kullandı.

Aktaş şu görüşleri dile getirdi:

"Kanunlar ve yönetmelikler tüm firmalara eşit olarak uygulanmalıdır. Biz, petrol, gaz, ikmal istasyonları olarak tüm kurallara nasıl uyuyorsak, tüm dağıtıcılar da kurallara uymak zorundadır. Biz nasıl, kanunla zorunlu tutulan TMGD, İGU, LPG sorumlu müdürlerini istihdam ederek ek maliyetlere nasıl katlanıyorsak, dağıtıcılar da kendileriyle ilgili kurallara uyarak maliyetlere katlanmalıdır. Ya da benzeri muafiyetler, istasyonlar için getirilmelidir. Aksi takdirde Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşur. Hele ki, LPG gibi suistimale açık bir segmentte maliyetleri etkileyecek şekilde düzenleme yapmak, ayrımcılık yaratacağı için sektörde yeni eşitsizliklere yol açacaktır. LPG’de ÖTV eşitsizliğinin getirdiği düzensizliğin henüz atlatılamayan etkileri, dağıtıcılar arası maliyet eşitsizliğine neden olacak bu uygulama ile katmerlenecek ve piyasada yeni bir kaosa yol açacaktır. Sektörün selameti ve adil rekabet koşulları için bu düzenleme geri çekilmelidir.”

EPGİS istasyoncuları çatısı altında topluyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası EPGİS, Türkiye genelinde 250 binden fazla kişiye istihdam sağlayan dağıtım sektörünün yıllar içinde biriken sorunlarını çözmek için 2017 başında kuruldu. EPGİS'in Kurucular Kurulu’nda, İzmir’den Şanlıurfa’ya, Rize’den Batman’a, Türkiye’nin pek çok ilinden isimler yer alıyor.