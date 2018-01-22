Akar: "Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek"

Orgeneral Hulusi Akar, Afrin harekatının terörist kalmayıncaya dek süreceğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine yönelik başkatılan Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar "Karşımızda sadece PKK/YPG yok DEAŞ'da var. Amaç hem bölge hem ülke için istikrarın sağlanması. Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek" dedi. Akar, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim istilai bir tutumumuz yok" ifadelerini kullandı.