  • BIST 116.638
  • Altın 158,519
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
06.01.2018 05:35
» »

Akademisyenden TRT ekranında akıl almaz sözler: Hz. Nuh oğlu ile...

Akademisyenden TRT ekranında akıl almaz sözler: Hz. Nuh oğlu ile...
TRT’de yayınlanan "Öteki Gündem" isimli programa katılan İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Dr. Yavuz Örnek, Hz. Nuh'un ile oğlu cep telefonuyla konuştuğunu iddia etti.

TRT’de yayınlanan Pelin Çift’in sunduğu Öteki Gündem programında ilginç sözler sarf edildi.

Programlarında dinci gerici isimleri ağırlamalarıyla bilinen, belgesel adı altında skandallara imza atan ve "AKP'nin sesi" gibi çalışan TRT'deki programa, İbn Haldun Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer Faruk Harman ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesinden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek katıldı. 

Programda "Nuh tufanı" üzerine ilginç sözleriyle alay konusu olan Yavuz Örnek, Nuh peygamberin bulunduğu zamanda günümüzden çok daha ileri seviyede teknoloji olduğunu ve bir bilim adamı olarak bunları ispatlayabileceğini iddia etti.

OĞLUNU CEP TELEFONU İLE ARADI

Yavuz Örnek, konuşmasında tufan esnasında Nuh’un "kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü" savundu.

İzlenme: 351
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Akademisyenden TRT ekranında akıl almaz sözler: Hz. Nuh oğlu ile...
Akademisyenden TRT ekranında akıl almaz sözler: Hz. Nuh oğlu ile...
Esenyurt'ta temel kazısı sırasında toprak kayması
Esenyurt'ta temel kazısı sırasında toprak kayması
Burak Yılmaz'ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
Burak Yılmaz'ın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Barosu'ndan Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu
İstanbul Barosu'ndan Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu
Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti
Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti
Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi
Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi
Son Eklenen Videolar
Erdoğan'dan Fransız gazeteciye 'FETÖ' fırçası
Erdoğan'dan Fransız gazeteciye 'FETÖ' fırçası
Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı
Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı
Acılı anne konuştu, Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti!
Acılı anne konuştu, Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti!
CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
'Bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin hesabı sorulacak'
'Bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin hesabı sorulacak'
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti