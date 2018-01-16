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16.01.2018 04:00

AK Parti-MHP ittifak komisyonu ilk toplantısının tarihi belli oldu

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AK Parti-MHP ittifak komisyonu ilk toplantısının tarihi belli oldu
AK Parti-MHP ittifak komisyonu ilk toplantısını çarşamba yapacak

AKP ve MHP’nin seçim ittifakı görüşmeleri başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2019 seçimlerinde AKP ile hareket edeceklerini açıklamştı. Bunun üzerine bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştı.

CNN TÜRK'ün haberine göre, komisyon ilk toplantısını çarşamba günü yapacak. AKP adına Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AKP Sözcüsü Mahir Ünal ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; MHP adına ise Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu komisyonda yer alacak.

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