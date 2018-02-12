Ajda Pekkan'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler...

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman mağdurun yanında olduğunu söylerken Afrin'e yönelik harekata da destek çıktı.

Günaydın'a konuşan Pekkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı için "Terör örgütleri sınır hattımızda devlet kurmaya çalışıyor. dünyada hiçbir ülke böyle bir şeye müsaade etmez" dedi.

'POLİTİK DEĞERLENDİRME YAPACAK BİRİ DEĞİLİM'

Pekkan kendisine yöneltilen, "Siz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine katılan bir isimsiniz. Sizce Erdoğan nasıl bir lider?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğundan daha önemlisi bence nasıl bir insan olduğu. Çünkü ben politik değerlendirme yapacak biri değilim. Bulunduğum konumun da, benden beklenenin de bu olduğunu düşünmüyorum.

Ben insanım ve herkesten benimle insani ilişkiler kurmasını beklerim. Erdoğan'a ya da başka bir siyasi lidere baktığım zaman ilk önce onların insani hasletlerini görmeye çalışıyorum.

'SON DERECE MÜTEVAZI'

Bir insan olarak kendisine baktığım zaman son derece mütevazı ve samimi bir insan görüyorum. Dünyadaki haksızlıklara karşı da en yüksek sesi Cumhurbaşkanımız çıkarıyor. Her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider."