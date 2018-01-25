AİHM'nin önünde 56 bin başvuru bekliyor

AİHM'nin 2017 faaliyet raporu açıklandı.

AİHM'nin 2017 yılı faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre yapılan başvuru sayısındaki artışın önemli bir kısmı Türkiye'den geliyor.

Buna karşın AİHM'nin önünde 2016 sonunda bekleyen 80 bin başvuru dosyası 2017 yılı sonunda 56 bine düştü. Yüzde 17'lik düşüş, AİHM'nin söz konusu ülkelerdeki iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle birçok başvuruyu reddetmesinden kaynaklanıyor.

Türkiye'den yapılan başvuruların büyük çoğunluğu 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe sonrası alınan önlemlerle ilgili. Bu başvurular daha çok gözaltına alınan gazeteci ve hukukçular tarafından yapıldı.

Euronews'in haberine göre, AİHM, Türkiye'de iç hukuk yollarının tüketilmediğini gerekçe göstererek 27 bin başvuruyu geri çevirdi.

Raporda Türkiye ile ilgili başlıklar

2015 sonunda 56 bin olan başvuru sayısı 2016 sonunda 80 bine yükseldi. Özellikle Macaristan, Romanya ve Türkiye'den yapılan başvurular mahkemenin önündeki dosya sayısını bir yılda yüzde 32 oranında artırdı.

Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan başvuruların önünün açılmasıyla birlikte son yıllarda Türkiye'den yapılan başvurularda ciddi bir azalma olmuştu. Ancak Türkiye'de yaşanan darbe girişimi ve sonrası alınan önlemler, Türkiye'yi yeniden en fazla başvurunun yapıldığı ikinci ülke konumuna yükseltti.

Aralık 2017 sonu itibariyle ülkelere göre AİHM önünde bekleyen dosya sayısı şöyle: