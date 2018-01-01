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01.01.2018 14:40

AİDS değil bilinçsizlik öldürüyor!

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AİDS değil bilinçsizlik öldürüyor!
HIV virüsü ile ilgili her yıl bir çok açıklama yapılsa da hastalığa karşı bilinçsizlik ve önyargının devam ettiğini söyleyen Enfeksiyon Uzmanı Dr. Güler Delibalta bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan korunma ve tedavi yöntemlerini anlattı.

“AIDS” olarak adlandırılan hastalık HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) virüsüne bağlı olarak gelişir ve dilimizde karşılığı “Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu” dur. Vücudun bağışıklık sistemini zayıflatan bu hastalık tedavi edilmediğinde 10 - 12 yıl içerisinde bağışıklık sistemini çökerterek savunma işlevini yerine getirememesine neden oluyor. Son safhası AIDS olan HIV virüsü, bulaşmış olduğu kişinin bağışıklık sistemini zayıflatmasıyla birlikte kişinin vücudu enfeksiyon ve hastalıklara açık, savunmasız hale geliyor.

Tüm yaş gruplarında görülebilen hastalığın aşısı ve kesin tedavisi henüz bulunmamakla birlikte uygulanan ilaç tedavileri ile hastalık yavaşlatılabilmekte ve hastalığa bağlı ölümler azalmaktadır. HIV(+) kişiye uygulanan ilaç tedavisi bulaşıcılığı da engelliyor. Bu hastalığın bulaşma yollarının kan ve kan ürünlerinin (kan nakli, damar içi madde kullanımı) yol açtığı durumlar, korunmasız cinsel ilişki ve HIV (+) anneden doğan bebekler olarak sıralayan Enfeksiyon Uzmanı Dr. Güler Delibalta aynı zamanda bu hastalığın ortamda bulunma, tokalaşma gibi yollar ile bulaşan bir hastalık olmadığını belirtiyor.

HIV/AIDS tedavi edilebilir mi?

HIV/AIDS’in önlenebilir ve yayılmasının durdurulabilir olduğunu belirten Enfeksiyon Uzmanı Güler Delibalta, “Hastalık ile mücadelede en etkin yol korunma önlemlerinin uygulanmasıdır. Toplumun bilinç seviyesinin arttırılması ve eğitimli bireyler yetiştirilmesi ile görülme sıklığında azalmalar olacaktır” diyor ve eğer gerekli önlemler alınmaz ise hastalığın ilerleyen yıllarda daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkacağına işaret ediyor.

Hastalık Sosyal Güvenlik Kapsamında Tedavi Ediliyor

Diğer taraftan eğer böyle bir risk taşıdığınızı düşünüyorsanız ülkemizde HIV ile enfekte kişilerin tedavileri, sosyal güvence kapsamında karşılanıyor. Eğer bağışıklık sisteminizde bir anormallik, yüksek ateş, kilo kaybı, ağızda yaralar, ishal, kas ve eklem ağrıları, boyunda bezeler veya sık hasta olma gibi şikayetleriniz varsa en kısa sürede bir doktor kontrolüne başvurulması gerekiyor.


 

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