Ahmet Kural’dan ‘tokat’ yanıtı

Oyuncu Ahmet Kural'ın evlilik yolunda ilerlediği Sıla'dan ayrılma nedeni olarak ona uyguladığı şiddet gösterilince Kural'dan açıklama geldi.

Sıla’nın bir erkek arkadaşıyla birlikte yemek yediği sırada görüntülenmesinin ardından kavgaya tutuşan ikiliden Ahmet Kural’ın ona tokat attığı ve ilişkilerinin bu şekilde bittiği iddialarına Kural’dan açıklama geldi.

HAYAL GÜCÜ…

Ahmet Kural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Daha fazla üstün hayal gücünüzle beni karalamaya çalışırken, değerli bir sanatçımıza da iftira attığınızın farkına varmanızı dilerim.”