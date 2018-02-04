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04.02.2018 12:25

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e tepki: Bir kere de Haram yemeyin de..

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Ahmet Hakan'dan Diyanet'e tepki: Bir kere de Haram yemeyin de..
Diyanet, "Sol elle şeytanlar yemek yer" demişti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bir soruya verdiği "Yeme-içmeyle ilgili genel ilkeleri belirleyen Hz. Peygamber (s.a.s.), sol elle yeme-içmeyi hoş karşılamamıştır. Şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmış" yanıtını eleştirdi.

Hakan, "Yahu kardeşim. Bir kere de 'Haram yemeyin de hangi elle yemek yerseniz yiyin' deyin yahu" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Öyle bir konuştu ki Muharrem İnce" başlığıyla yayımlanan (4 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yahu Diyanet! 
Diyanet fetva vermiş:

- Sol elle şeytan yermiş de...

- Sol elle yememek lazımmış da...

Falan filan...

*

Yahu kardeşim...

Bir kere de...

“Haram yemeyin de hangi elle yemek yerseniz yiyin” deyin yahu!

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