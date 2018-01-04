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04.01.2018 08:25

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e sert tepki: Yeter artık!

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Ahmet Hakan'dan Diyanet'e sert tepki: Yeter artık!
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki göstererek, "Güzelim İslam dinini, 9 yaşındaki minnacık kızların evlendirilmesine cevaz veren bir din olarak algılatmaktan vazgeç." dedi.

Diyanet'in resmi internet sitesindeki bulûğ çağı tanımlamasına ve kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönündeki açıklamalarına bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi.

Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Diyanet İşleri'ni eleştirerek, "Bütün camilerde “Deli misiniz? 9 yaşındaki kız çocukları evlendirilir mi?” diye hutbeler okut." diye yazdı.

Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

EY Diyanet!

“Dini Kavramlar Sözlüğü” diye bir sözlük hazırlamışsın.

O sözlükte...

- Hem “9 yaşındaki kızların buluğ çağına erişmiş kabul edildiklerini” söylüyorsun...

- Hem de “Buluğ çağına erişen kızların evlenebileceklerini” söylüyorsun.

Yani sonuçta...

“9 yaşındaki kızlar evlendirilebilir” demiş oluyorsun.

*

“Yahu 9 yaşındaki kızlar evlendirilir mi? Olur mu böyle şey? Bu pedofilidir” falan diye tepkiler gelince de...

“Konu çarpıtıldı, biz öyle bir şey demedik” diyerek...

Şöyle bir açıklama yapıyorsun:

“Kız çocukları anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirilemez.”

*

Yahu Diyanet!

Eğer dediğin gibiyse...

Yani kız çocukların psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirilmesi İslam’a göre mümkün değilse...

Yayınladığın o sözlükteki “Buluğ” ve “Nikâh” maddelerini nasıl izah ediyorsun?

*

Ey Diyanet!

Yeter artık!

Güzelim İslam dinini, 9 yaşındaki minnacık kızların evlendirilmesine cevaz veren bir din olarak algılatmaktan vazgeç.

*

Titre ve kendine gel ey Diyanet!

Mahcup, geçiştirici, cılız, vurgusu eksik yazılı açıklamalarla bu devasa sorunu çözemezsin!

*

Harekete geç ey Diyanet!

- Bütün camilerde “Deli misiniz? 9 yaşındaki kız çocukları evlendirilir mi?” diye hutbeler okut.

- “İslam pedofiliyi ayağının altında ezmiştir” diye vaazlar verdir.

- “Kim ki kafayı minnacık kız çocuklarını evlendirmeye falan takmıştır, o sapkının tekidir” diye fetvalar ver.

- Minnacık kız çocuklarına “evlenilecek kız” gözüyle bakılmasının tam bir sapıklık olduğunu anlatan kitaplar yaz.

*

Hadi Diyanet!

Milletin dine imana koşturmasını sağlayamıyorsun, bari milleti dinden imandan çıkarmamaya hizmet et!

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için TIKLAYIN

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