Ahmet Hakan: Sen artık 'Hayta İsmail' değilsin bizim gözümüzde...

Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı 'Hayta İsmail' karakteriyle tanınan oyuncu Ahmet Arıman, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Eşim 30 yaşında olsaydı almazdım. Göğüsleri sarkmış olacaktı" diyerek herkesi şaşırtan sözler söylemişti.

Arıman'ın bu sözlerine bir tepki de Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan geldi.

Ahmet HAKAN / HÜRRİYET

ULAN HAYTA

HEY! Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i!

Kendinden 40 yaş küçük bir kadınla evlenip, “30’unda olsa evlenmezdim. Göğüsleri sarkmış olacaktı. İstemezdim. Benim için fizik önemli”diyerek...

Hababam Sınıfı gibi...

Milletçe sonsuz kredi açtığımız bir olgunun içinden gelmiş olmana rağmen...

Yıktın perdeyi, eyledin viran...

Ve tüm krediyi tükettiğin gibi...

Alacaklı gibi kapına dayandırdın milleti.

*

Sen artık “Hayta İsmail” değilsin bizim gözümüzde...

Sen artık bizim için...

“Nihat/Ağaoğlu/Ali/Doğan” gibi bir şeysin!

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