Ahmet Hakan: Bunca şehidimiz varken...

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısı şöyle:
BUNCA şehidimiz varken...
- Kesilecek her ahkâm...
- Sokulacak her laf...
- Girişilecek her dalaşma...
- Söylenecek her beylik söz...
- Yapılacak her polemik...
- Ortaya konacak her bilmiş analiz...
*
Fazlasıyla gereksiz, fazlasıyla ruhsuz, fazlasıyla buz gibi, fazlasıyla merhametsiz, fazlasıyla duygusuz, fazlasıyla vurdumduymaz...
Velhasıl...
Fazlasıyla gayriinsani...
Geldi bana.
*
Ne yapayım yani?
*
Bunca şehit varken...
Sanki başka mesele kalmamış gibi “Genç kaynana şehvet uyandırır” tarzı abuk sabuk fetvalar veren Diyanet mensubunu mu yazayım?
*
Bunca şehit varken...
“Kadınların çalışması dinimize göre uygun değildir, kadın evinde oturacak” diye yazılar yazan kaba softa ham yobazı mı yazayım?
*
Bunca şehit varken...
“Kadın sporculara sponsor olmak günahtır” şeklinde yaklaşımlar sergilediği iddia edilen Çaykur’un Genel Müdürü’nü mü yazayım?
*
Kısacası...
Bunca şehit varken...
Hiçbir şey olmamış gibi mi yapayım?
*
Yok.
Hayır.
İçim elvermiyor hiçbir şey olmamış gibi yapmaya.
*
İşte bu yüzden bugün sadece...
Kahraman şehitlerimizi anmakla yetineceğim.
*
- Hepsi için içim yanarak...
- Hepsine derin bir minnet duyarak...
- Hepsinin ailesinin acısına ortak olmaya çalışarak...
Kahraman şehitlerimizi anıyorum.
Minnetle, şükranla, rahmetle!
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