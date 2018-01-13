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13.01.2018 14:25

Ahmet Hakan, Abdullah Gül'ün yeni 'stratejisini' açıkladı

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Ahmet Hakan, Abdullah Gül'ün yeni 'stratejisini' açıkladı
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, OHAL kapsamında yayımlanan 696 sayılı KHK'yla ilgili eleştirisi sonrası tartışmalarının odağında olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, "Kıl etme' stratejisine geçti" yorumunu yaptı.

Gül, dün Cuma Namazı çıkışı gazeteciler sorularını yanıtlarken, "Arkadaşlarla polemiğe girmek istemiyorum" demişti. 

Hakan'ın "Şunlardan vazgeçilse" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

- CUMA namazı sonrası uzatılan mikrofonlara siyasi açıklamalar yaparak camiyi ve cuma namazını siyasete bulaştırmaktan...

*

- “Selahattin Demirtaş çok zayıflamış”, “Giydiği yelek de pek yakışmış” türü HDP magazini yapmaktan...

*

- CHP’nin eksiklerine, yanlışlarına, iç kavgalarına falan laf edenlere... “Vay, demek iktidara yaranmaya çalışıyorsun” demekten...

*

- Amerika’nın Türkiye’ye yapacağı baskılardan falan medet umarak iktidarın zayıflayacağına bel bağlamaktan...

*

* Bütün siyasi hamleleri, sosyal medyada esen havaya endeksli olarak yapmaktan ve sosyal medyaya olduğundan büyük önem atfetmekten...

Gül artık 'kıl etme' stratejisine geçti 
Abdullah Gül dün...

- OHAL’e laf etti.

- Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararına destek verdi.

*

Kısacası...

Yine AK Parti yönetimini kızdıracak sözler söyledi.

Şu ana kadar...

- Pasif bekleyiş stratejisi...

- Aktif bekleyiş stratejisi...

- Maslahatçı çıkış yapma stratejisi...

Gibi stratejiler uygulayan Abdullah Gül...

Sanırım artık...

Kıl etme stratejisine geçti.

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