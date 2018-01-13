Ahmet Hakan, Abdullah Gül'ün yeni 'stratejisini' açıkladı

Gül, dün Cuma Namazı çıkışı gazeteciler sorularını yanıtlarken, "Arkadaşlarla polemiğe girmek istemiyorum" demişti.
Hakan'ın "Şunlardan vazgeçilse" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:
- CUMA namazı sonrası uzatılan mikrofonlara siyasi açıklamalar yaparak camiyi ve cuma namazını siyasete bulaştırmaktan...
*
- “Selahattin Demirtaş çok zayıflamış”, “Giydiği yelek de pek yakışmış” türü HDP magazini yapmaktan...
*
- CHP’nin eksiklerine, yanlışlarına, iç kavgalarına falan laf edenlere... “Vay, demek iktidara yaranmaya çalışıyorsun” demekten...
*
- Amerika’nın Türkiye’ye yapacağı baskılardan falan medet umarak iktidarın zayıflayacağına bel bağlamaktan...
*
* Bütün siyasi hamleleri, sosyal medyada esen havaya endeksli olarak yapmaktan ve sosyal medyaya olduğundan büyük önem atfetmekten...
Gül artık 'kıl etme' stratejisine geçti
Abdullah Gül dün...
- OHAL’e laf etti.
- Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararına destek verdi.
*
Kısacası...
Yine AK Parti yönetimini kızdıracak sözler söyledi.
Şu ana kadar...
- Pasif bekleyiş stratejisi...
- Aktif bekleyiş stratejisi...
- Maslahatçı çıkış yapma stratejisi...
Gibi stratejiler uygulayan Abdullah Gül...
Sanırım artık...
Kıl etme stratejisine geçti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.