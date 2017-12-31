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31.12.2017 14:05

Ahmet Hakan: Abdullah Gül'ün söyleyebileceği 5 şarkı

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Ahmet Hakan: Abdullah Gül'ün söyleyebileceği 5 şarkı
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Erdoğan'dan KHK fırçası yiyen Abdullah Gül'e yeni yıl öncesi 5 şarkı önerisinde bulundu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ismini vermeden 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin eleştirilerde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e söylediği "Nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersiniz, yazıklar olsun" ifadeleri hakkında yazdı. 

Ahmet Hakan'ın "Yazıklar olsun’ çıkışına karşı Abdullah Gül’ün söyleyebileceği 5 şarkı" başlığıyla yayımlanan (30 Aralık 2017) yazısı şöyle:

1- Sazının tellerine Ahmet Kaya gibi hınçla vurarak... “BAŞKALDIRIYORUM, VARIN BENİM FARKIMA...” şarkısını söyleyebilir.

2- Gayet kısık ve diplomatik bir ses tonuyla... “GELSE DE EN ACI SÖZLER DİLİME...” şarkısını mırıldanabilir.

*

3- Kayseri’de bir bağ evine yerleşerek... “ÖLÜM VARSA BU DÜNYADA ZULÜM VAR...”türküsünü seslendirebilir.

*

4- Leonard Cohen’e sardırıp... “HERKES BİLİYOR ZARLARIN HİLELİ OLDUĞUNU...”şarkısına var gücüyle asılabilir.

*

5- Bir Ahmet Aslan kayıtsızlığı ve bir derviş edasıyla... “RIZKIMI VEREN HUDA’DIR KULA MİNNET EYLEMEM” deyişini havalandırabilir.

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