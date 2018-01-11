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11.01.2018 13:00

Ahmet Altan'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten ceza

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Ahmet Altan'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten ceza
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılanan Ahmet Altan'a 7 bin lira para cezası verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla 23 Eylül 2016'da tutuklanan ve hakkında müebbet hapis cezası istenen gazeteci yazar Ahmet Altan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada bugün beşinci kez hâkim karşısına çıktı.

4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Ahmet Altan, savunmasında, "Amacım aşağılamak, hakaret değil; yaptığı bir hatanın ortaya çıkarılması. Benim sözümün şu anda Cumhurbaşkanı olan zatla alakası yok" dedi.  Karar için ara veren mahkeme Altan'a "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 7 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Altan'ın avukatlarının itiraz için istinaf başvurusuna gideceği belirtildi.

 

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