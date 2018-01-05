Ahmet Altan ile hâkim arasında 'sen' atışması

Darbe girişimi sonrası 23 Eylül 2016'da tutuklanan Ahmet Altan, duruşmaya SEGBİS'le bağlandı.

Altan, kendisine "Sen" diye hitap eden hâkime, "Ben senin arkadaşın değilim, bana sen diye hitap edemezsin, 'siz diye hitap etmeniz gerekir. Samimi üsluba gerek yok" diyerek tepki gösterdi.

Hâkim, Altan'ın tepkisine, "Sen sanıksın. Sana 'siz' demiyorum. Sıfatın sanık. 'Sen' diyorum. 'Sen' diyeceğim" diyerek karşılık verdi.

Ahmet Altan'ın bunun üzerine, "O zaman ben de sana 'sen' diyeceğim" demesinin ardından hâkim, "Ne isterseniz söyleyin" ifadesini kullandı.

Ahmet Altan'ın avukatı Ergin Cinmen de hâkimin hitap şekline, "Bu aşamada söyleyeceğimiz bir şey yok" diyerek tepki gösterdi.