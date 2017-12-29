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30.12.2017 01:05

Ahlaksız teklifi açıkladı: 100 bin dolar

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Ahlaksız teklifi açıkladı: 100 bin dolar
Şarkıcı Hatice, bir iş adamının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu açıkladı ve ekledi: "100 bin dolar vermek istedi. İki gün boyunca kendisine misafir olmamı istedi"

Ünlü şarkıcı Hatice de ahlaksız teklif mağduru olduğunu açıkladı. Önceki gün bir AVM çıkışı gazetecilere ayaküstü röportaj veren ünlü şarkıcı, sosyal medyadan çok fazla mesaj aldığını hatta Dubaili bir iş adamının kendisine 100 bin dolar önererek ahlaksız teklif yaptığını söyledi.

“DEVAMLI RAHATSIZ EDEN SAPIKLAR VAR”

Hatice, ahlaksız mesajlar aldığını şu sözlerle anlattı: “Bir sürü mesaj yazıyorlar. Dubaili bir iş adamı yazmıştı ve bana utanmadan 100 bin dolar teklif etti. ‘İki gün buyurun misafirim olun’ dedi. Devamlı isim değiştirerek yazan sapıklar da var. Onlarda devam ederlerse yakında ifşa edeceğim. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar.”

“HEP BÖYLE FOTOĞRAFLAR ATACAĞIM”

Bu arada geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda bir moda evinin davetine katılan şarkıcı Hatice, yaptığı Instagram paylaşımıyla da ilgi odağı olmuştu. Hatice, fotoğrafına yöneltilen tepkilere “Uğraşıyorlar benimle. Hep böyle fotoğraflar atacağım inat” karşılığını verdi.

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