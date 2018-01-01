  • BIST 115.333
  • Altın 158,819
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
02.01.2018 03:00

Ahed Tamimi’ye 12 ayrı suçlama

»
Ahed Tamimi’ye 12 ayrı suçlama
İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Filistinli aktivist Ahed Tamimi için aralarında ağır cezayı gerektiren müessir fiil ve taş atmanın da olduğu 12 ayrı suç yöneltildi.

Filistinliler genç kızın davranışlarını takdir ederken, İsrail’de pek çok kişi onu propaganda aracı olarak kullandıklarını söyledikleri ailesini suçluyor.

Tamimi’nin videoyu kaydeden ve Facebook’a koyan annesine de suçlama yöneltildi. Ahed’in gözaltına alınması sırasında babası, askerlerin biber gazı attığını ve ailenin evinin camlarını kırdıklarını söylemişti.

Aktivist Bassem Tamimi, Ahed’in 14 yaşındaki kuzeni Muhammed’in İsrailli askerler tarafından atılan plastik mermi ile yüzünden vurulduğunu söyledi. Muhammed’in Nabi Salih köyündeki bir protesto sırasında yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu protestoda 200 Filistinlinin taş attığını iddia etmişti.

Baba Tamimi: Askerler eve gaz bombası atınca patlak verdi

Baba Tamimi, İsrail gazetesi Yedioth Aharonth’a verdiği röportajda, videodaki olayın, askerlerin “evin bahçesine girerek, gaz bombası atıp, evin pencere camlarını kırmaları üzerine patlak verdiğini” söylemişti. “O anki tutumları insani gözükebilir, ama bence o günkü genel tutumları insani değildi. Kızımla ve yaptığıyla gurur duyuyorum” dedi.

İki yıl önce Ahed Tamimi, yine viral olan bir videoda, bir İsrail askerinin elini ısırırken görülüyordu. İsrailli asker daha sonra ordu tarafından taş attığı açıklanan Filistinli bir çocuğu kucağında tutuyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O ülke sosyal medyada nefret söylemine büyük cezalar getiriyor!01 Ocak 2018 Pazartesi 22:51
  • ‘Facebook ABD yönetimine çalışıyor’01 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
  • Yunanistan hükümeti sözcüsü: Askerler iade edilmeyecek01 Ocak 2018 Pazartesi 21:58
  • The Guardian: İran'da rejim değişikliği çok tehlikeli01 Ocak 2018 Pazartesi 20:51
  • Independent: Türk halkını korkutan reklam01 Ocak 2018 Pazartesi 20:32
  • ‘İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük insani krizi yaşanabilir'01 Ocak 2018 Pazartesi 20:16
  • İsrail'in kararına Filistin'den sert tepki01 Ocak 2018 Pazartesi 19:49
  • O eyalette belediye meclisinin tamamı LGBTİ01 Ocak 2018 Pazartesi 19:38
  • Sosyal medya nefret söylemi kanunu yürürlüğe girdi01 Ocak 2018 Pazartesi 19:26
  • "Bir nükleer düğme her zaman masamda duruyor"01 Ocak 2018 Pazartesi 19:11
    • FOTO GALERİ
    • Evlendikten 18 saat sonra öldü
    • İngiltere'nin yılbaşı particileri olay yarattı
    • Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
    VİDEO GALERİ
    • Erdoğan: Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte
    • Tutuklu gazeteciler 2018'de özgürlük bekliyor
    • Fatih Portakal'dan Meral Akşener'e: O alışkanlığından kurtulamamış
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti