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30.12.2017 16:30

AHBAP üyeleri, Van'da temizlik işçileriyle çöp topladı

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AHBAP üyeleri, Van'da temizlik işçileriyle çöp topladı
Rock müzik şarkıcısı Haluk Levent öncülüğünde sosyal medya üzerinden örgütlenen Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) Van üyeleri, kentteki belediye temizlik işçileriyle birlikte gece saatlerinde cadde ve sokaklarda çöp topladı.

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ / VAN, (DHA) -   Sosyal medya üzerinden haberleşip bir araya gelen ve öncülüğünü Haluk Levent'in yaptığı AHBAP'ın Van'daki üyeleri, İpekyolu Belediyesi'nin gece vardiyasında çalışan temizlik işçilerini ziyaret etti. Kentteki öğretmen, öğrenci ve memurlardan oluşan AHBAP üyeleri, ziyaret sırasında evlerinde hazırladıkları pasta, börek, tatlıları belediye işçilerine ikram ederek, onlarla sohbet etti. Sıcak bir ortamda geçen, birlikte şarkıların söylendiği ziyaret ardından işçi ve AHBAP üyeleri hep birlikte gecenin geç saatlerine kadar kentin cadde ve sokaklarında çöp toplayıp, temizlik yaptı. 

"YERE ATILAN HER ÇÖP İÇİN BİRİLERİ EĞİLİYOR"

AHBAP Platform Van Temsilcisi Yılmaz Samioğlu, vatandaşların temizlik işçilerine karşı duyarlı davranması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Belediye çalışanları ile bir araya gelmek, dayanışma içinde olmak istedik. Belediye işçilerinin yaptıkları işten dolayı kendilerini değersiz hissettiklerine dair duyumlar alıyorduk. Bizde bunun üzerine temizlik personelleriyle gece saatlerinde bir etkinlik yapmak istedik. Topluma şu mesajı vermek istiyoruz. Vatandaşımız çöp kutusu olduğu halde yerlere çöp atmasın çünkü; yere atılan her çöp için birileri eğilmek zorunda kalıyor. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Vatandaşlarımız belediyenin belirlemiş olduğu saatlerde çöplerini çöp kutusuna atmalı. Özellikle temizlik personeline yönelik son derece duyarlı olmalarını rica ediyoruz."  

Temizlik işçilerinin yaptığı mesleğin de doktor ve öğretmenlik mesleği gibi son derece önemli bir meslek olduğunu söyleyen AHBAP Platform Temsilcisi Samioğlu, emekçilerin her şeyin en iyisini hak ettiğini vurguladı.

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