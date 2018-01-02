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02.01.2018 03:00

Ağrı Dağı'nda görüntülendi; soyu tükeniyor

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Ağrı Dağı'nda görüntülendi; soyu tükeniyor
Ağrı Dağı'nda soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan topbaş keleri görüntülendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İran ve Nahçıvan'da yaşayan topbaş keleri genellikle bin 500 metrelik yarı kurak ve kurak iklimlerde, kumlu alanlarda gezinen, böceklerle beslenen, 12 ve 15 santimetre arasında boya sahip bir sürüngen.

Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan topbaş keleri, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte yaşayan sürüngenler arasında kayıt altına alınarak kurumun envanterine eklendi.

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