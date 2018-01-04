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04.01.2018 20:45

Ağbaba'dan 'Hazinedar' tepkisi: "Teslim olmayacağız"

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Ağbaba'dan 'Hazinedar' tepkisi: "Teslim olmayacağız"
CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılması ile ilgili CHP'den ilk tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, belediyeler vasıtasıyla CHP’ye sopa gösterilmeye çalışıldığını söyledi.

BirGün’den Burak Abatay’a konuşan Ağbaba, "OHAL, hukuksuzluk halidir. OHAL süreci bütünüyle hukuksuz bir dönem. CHP'nin bu döneme ve bu hukuksuzluklara karşı tavrı belli. OHAL kalkıncaya kadar OHAL düzeniyle mücadelemizi sürdüreceğiz. İktidar CHP'ye belediyeler vasıtasıyla sopa göstermeye çalışıyor. Teslim olmayacağız” dedi. 

Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!

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