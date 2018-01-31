Ağbaba: Üreticiyi önce afet, sonra AKP vuruyor

Veli Ağbaba, afet kanununda değişiklik yapılarak üreticinin yardım alabilmesi için gerekli olan yüzde 40 lık zarara uğrama şartının yüzde 10’a çekilmesini ve TARSİM’e kayıtlı olma şartının kaldırılmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda ve 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına dair hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu.

ÖNGÖRÜDEN UZAK, PLANSIZ/PROGRAMSIZ TARIM POLİTİKASI

Ağbaba, kanun teklifinde Türkiye’de uygulanan yanlış tarım politikalarının üreticiyi ciddi sıkıntılara soktuğunu kaydederek, uygulamadaki kanunların da bu sıkıntıları artırdığını belirtti. AKP Hükümetleri döneminde öngörüden uzak, plansız ve programsız tarım politikalarının ‘üretimin düşmesine, üreticinin yoksullaşmasına, ithalatın artmasına, çiftçinin toprağından kopup kentlere göç etmesine sebep olduğuna dikkat çekilen kanun teklifi gerekçesinde, yüzölçümü 78,06 milyon hektar olan Türkiye’nin, uzun ömürlü bitkiler de dahil tarım arazisinin, 1990 yılında 27 milyon 856 bin hektar iken, aradan geçen 26 yılda 4 milyon 93 bin hektar azalmayla 2016 yılında 23 milyon 763 bin hektara indiği belirtildi.

ÇİN’DEN FASULYE, ABD’DEN BUĞDAY, BREZİLYA’DAN NOHUT

Yurt içinde tarım ürünlerinin üretimi, pazarlanması, kullanım alanların çoğaltılması konularında istenilen noktaya gelinmemesi sebebiyle Türkiye’nin tarım da bile dışa bağımlı bir duruma geldiği belirtilen kanun teklifinde 10 yılda Türkiye’deki baklagillerin hem ekim alanı, hem de üretim alanının daraldığı, dünyanın en önemli baklagil üreticilerinden biri olan Türkiye’nin yurt dışından bakliyat ithal eder hale geldiği , Etiyopya, Bangladeş ve Çin’den kuru fasulye, Brezilya’dan nohut, Yunanistan’dan pamuk, Avusturalya’dan pirinç, Angola’dan saman, Ukranya’dan arpa, ABD’den buğdayı, Ukrayna’dan ise bezelye ithal edildiği ifade edildi. Ağbaba, kanun teklifinde AKP Hükümetleri ile birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez sap ve samanı ithal edilmeye başlandığı gerçeğini de dile getirdi.

KAR YAĞIŞI KAYISI AĞAÇLARINA ZARAR VERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, seçim bölgesi Malatya’daki kayısı üreticilerinin kar yağışından etkilendiğini belirttiği kanun teklifi gerekçesinde “Dünyanın yüze yakın ülkesine ihraç edilen ve Türkiye ekonomisine yıllık ortalama 350 milyon dolar katkı sağlayan kayısı özellikle son yıllarda tabii afetler nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Başta Malatya olmak üzere Türkiye genelinde meydana gelen soğuk hava , kar yağışı ve don olayları üreticilere büyük zarar vermektedir. Malatya ilinde yoğun kar yağışından etkilenen, dalları ya da gövdesi kırılan kayısı ağaçlarında meydana gelen hasar üreticiyi büyük sıkıntıya sokmuştur. Başta Akçadağ İlçesi olmak üzere Yazıhan, Hekimhan ve Doğanşehir İlçelerinde maddi kaybın büyük olduğu belirtilmektedir.”ifadelerine yer verdi.

ÖNCE AFET, SONRA AKP VURUYOR

2090 Sayılı ‘Tabi Afetlerden Zarar Görecek Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun’ yangın, yer kayması, fırtına, don, dolu, kuraklık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri zarara uğramış çiftçilere yapılacak yardımların miktarını ve şeklini belirlediğini kaydeden Veli Ağbaba, “Ancak, ürünleri zarar gören çiftçilerin yardımlardan yararlanma koşulları kanunla çok zorlaştırılmıştır. Kanun; “ürünlerinin canlı – cansız üretim araçlarının ve tesislerinin değer itibariyle en az % 40 oranında zarar görmesi, bu zararı diğer tarımsal veya başka gelirleriyle karşılayacak gücü bulunmaması ve kredi veren banka, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan bu zararı karşılayacak borç alma imkânı olmaması gibi şartları öne koymaktadır. Üstelik tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 2090 sayılı kanun tarafından değerlendirilmeye alınmamaktadır.Belirtilen bu sebeplerle, Türkiye genelinde tarımsal üretim gerçekleştiren çiftçilerin zararlarının karşılanması güçleşmektedir. Üreticilerin zararlarının karşılanması için şart koşulan %40’lık zarar oranı ile TARSİM’e sigorta yaptırma şartı, mağduriyetleri beraberinde getirmektedir.” görüşlerine yer verdi.

TEKLİF MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNULDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye genelinde don, dolu, sel gibi sebeplerle ürünlerini kaybeden çiftçilerin zararlarının karşılanması için çıkarılan 2090 sayılı Kanun ile 5363 sayılı kanunda yapılacak değişikle mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla verdiği kanun teklifinde üreticilerin afet zararlarının karşılanması için ürünlerini TARSİM sigortası yaptırma şartının ortadan kaldırılmasını ve zarar oranının yüzde 40 tan yüzde 10 a çekilmesini öngörüyor.