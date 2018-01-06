Ağbaba: OHAL işçiye cinayet olarak dönüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, 2017 yılında en az 2006 emekçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini belirterek “OHAL işçiye güvencesizlik, tedbirsizlik, örgütsüzlük ve sonuçta iş cinayeti olarak dönmektedir” dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, ISİG Meclisi tarafından açıklanan İş Cinayetleri rakamlarının ardından yaptığı açıklamada “Türkiye’nin çalışma hayatına esnek çalışma sistemi, özelleştirme uygulamaları, güvencesiz çalışma yöntemleri, sendikasızlaştırma, kayıt dışı çalışma gibi sorunlarının yanına son yıllarda iş cinayetlerinin de eklendiğini belirterek, sorunları çözüm beklerken artan emekçiler, emekten yana politikalar üretilip bunun hayata geçirilmesi umudunu iyice yitirmiştir.” dedi



EMEK KARŞITI POLİTİKALAR OHAL/KHK İLE ARTTI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, OHAL/KHK uygulaması emek karşıtı politikalar üretmek için kullanıldığını kaydederek “2016 yılında 1970 olan tespit edilebilen iş cinayeti sayısı , 2017 de 2006’ya çıkmıştır. 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in ardından işçi ölümlerinin yüzde 10 arttığı düşünüldüğünde, OHAL işçiye güvencesizlik, tedbirsizlik, örgütsüzlük ve sonuçta iş cinayeti olarak dönmektedir. Türkiye’nin emek cephesi OHAL ile birlikte çok daha kötü bir dönem yaşamaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.



GERÇEKLER HİÇ DE ÖYLE DEĞİL



AKP’nin bürokratları ısrarla iş cinayetlerinde azalma olduğunu söyleseler de gerçekler hiç de öyle değil” diyen Ağbaba, “ Kamuoyuna açıklanan rakamlar ile gerçekte iş kazalarından dolayı hayatını kaybeden işçi sayısı çok farklı. Üstelik iş kazalarının neredeyse 2-3 katı büyüklükte meslek hastalıklarına yakalanan emekçiler de değerlendirildiğinde iş yaşamının içinde bulunduğu durum çok net görülecektir” dedi.



2 MİLYON ÇOCUK İŞÇİAğbaba açıklamasının devamında “2012 yılında 601 bin olan çocuk işçi sayısının, 2017 yılında kayıt altına alınmayan çocuk işçiler ve çıraklarla birlikte 2 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalışıyor. Öte yandan iş cinayetlerin en masum kurbanları da maalesef çocuklarımız. 2017 yılında çalışırken hayatını kaybeden çocuk sayısı 60. Henüz 18 yaşını bile göremeden bu hayattan koparılan çocuklarımızın çok ağır şartlarda çalıştırılmasının en önemli sebebi yanlış sosyal politikalar, yanlış emek politikaları, yokluk ve yoksulluktur.” İfadelerini kullandı.